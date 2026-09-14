Un internaute a découvert une méthode particulièrement simple pour installer Windows 11 sans passer par la création d’un compte Microsoft. Elle risque d’être corrigée rapidement, alors ne traînez pas pour vous en servir.

Les gens n’aiment pas qu’on leur impose des choses. Alors quand Microsoft fait tout pour vous obliger à créer un compte afin de pouvoir installer Windows 11, certains trouvent rapidement une méthode pour ne pas avoir à le faire. La firme de Redmond corrige alors la « faille », une autre est découverte, etc. C’est le jeu du chat et de la souris en somme. Il pourrait très bien s’arrêter si l’entreprise lâchait du lest cela dit. Même un de ses cadres pense qu’il faudrait en finir avec cette histoire de compte Microsoft obligatoire.

Mais en attendant qu’il arrive à faire entendre raison au géant de la Tech, il faudra compter sur l’ingéniosité des internautes pour trouver comment contourner la demande. La dernière astuce en date est étonnante à deux niveaux. Extrêmement simple à mettre en œuvre, elle est également contre-intuitive puisqu’il s’agit de cliquer sur un lien qui, de prime abord, n’a rien à voir avec l’installation du système d’exploitation en lui-même. Et pourtant.

Comment installer Windows 11 sans compte Microsoft en un clic

On doit la découverte à Bob Pony, connu pour dénicher des nouveautés ou, comme ici, les petites bizarreries de Windows. Il la montre dans une vidéo à retrouver ci-dessous. En résumé : quand vous arrivez à l’étape où vous devez renseigner un compte Microsoft (ou en créer un) pour continuer, cliquez à la place sur le lien « En savoir plus » dans le paragraphe sur les options de connexion. Le processus bascule alors sur un compte local et vous pouvez le mener à bien sans problème.

A new method for skipping the mandatory Microsoft Account login in Windows 11 Home Edition has been discovered… just simply click on the small Learn more hyperlink on the Microsoft Account login page. pic.twitter.com/Z91D65UW24 — Bob Pony (@TheBobPony) September 12, 2026

Notez qu’à ce stade, cela fonctionne uniquement avec la version Famille de Windows 11. Il faut également signaler que Microsoft risque fort de « corriger le bug » dans une prochaine mise à jour de son système. Si vous voulez vous en servir, le mieux est de le faire dans les jours à venir au plus tard. Impossible de dire quand l’astuce ne sera plus d’actualité.