VPN : qu’est-ce qu’une adresse IP dédiée et à quels sont ses avantages ?

À l’instar des fournisseurs d’accès à Internet, les VPN proposent des adresses IP dédiées à leurs abonnés. Cela offre de nombreux avantages en plus des fonctionnalités classiques des VPN.

Les adresses IP peuvent être classées selon différents critères : la version du protocole (IPv4 ou IPv6), la portée (IP locale ou publique), ou selon le mode d’attribution (IP dynamique ou dédiée).

Les internautes, dans leur grande majorité, utilisent des adresses IP dynamiques. C’est le mode d’attribution qu’utilisent les fournisseurs d’accès à Internet. Il en est de même pour les services de VPN. Un abonné peut toutefois opter pour une IP dédiée, et cela a plusieurs avantages.

VPN : qu’est-ce qu’une adresse IP dédiée ?

Les VPN attribuent les adresses IP de manière aléatoire ou selon des critères choisis par l’utilisateur : pays ou ville spécifique, connexion au serveur le plus proche, connexion au serveur le plus rapide, etc. L’adresse attribuée change donc à chaque connexion, sachant que pour chaque pays, les VPN ont généralement de nombreux serveurs.

Ces serveurs VPN sont par ailleurs partagés par plusieurs utilisateurs et cela peut avoir des inconvénients. Pour les éviter, de plus en plus d’utilisateurs optent pour des adresses IP dédiées.

Comme son nom l’indique, une adresse IP dédiée est attribuée à un seul utilisateur et à aucun autre. Cette adresse reste donc la même à chaque fois que ce dernier se connecte en choisissant une localisation spécifique.

Pourquoi opter pour une adresse IP dédiée avec un VPN ?

Une adresse IP dédiée vous permet de profiter de tous les avantages des VPN : protection de vos données de navigation, contournement des restrictions géolocalisées, protection de votre identité (replacement de votre adresse IP réelle par une autre), etc.

En plus de ces fonctionnalités standards, une IP dédiée vous offre plusieurs autres avantages. Tout d’abord, vous évitez des désagréments qui peuvent être occasionnés par le comportement d’autres utilisateurs.

De nombreux sites et services en ligne ajoutent par exemple certaines adresses IP à une blacklist pour la simple raison qu’elles sont associées à des abus (spams, attaques par force brute, phishing, scraping, etc.).

Les plateformes de streaming comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video bannissent également certaines IP partagées qui sont utilisées massivement pour contourner les restrictions géographiques.

Les applications bancaires et les processeurs de paiement surveillent aussi les adresses IP associées aux comptes de leurs utilisateurs. En vous connectant régulièrement avec des adresses IP différentes, vous risquez de rencontrer des restrictions ou de subir des procédures de vérification agaçantes.

Dans un registre similaire, il vous est sans doute déjà arrivé de subir des tests anti-robots de type CAPTCHA, dont le but est de lutter contre les abus sur le web. Avec des IP partagées, ces contrôles sont beaucoup plus courants. Vous pouvez les éviter en utilisant une adresse IP dédiée.

Enfin, pour gérer les accès à distance à leurs applications internes, certaines entreprises limitent les adresses IP qui peuvent s’y connecter. Elles le font en créant une liste blanche, à défaut d’utiliser un VPN taillé sur mesure. Avec une adresse dédiée, vous pouvez protéger plus facilement votre vie privée tout en accédant aux services de votre employeur.

Pour résumer, voici les avantages qu’offre une IP dédiée dans le contexte des VPN :

L'adresse IP est attribuée à vous seul et à personne d'autre

Protection renforcée de vos activités en ligne

Vous restez anonyme malgré l'IP fixe

Vous évitez les listes noires et les blocages que subissent souvent les IP partagées (services en ligne, sites bancaires, plateformes de streaming, etc.)

Connexion facile aux services sensibles aux changements d’adresses IP

Vous évitez les CAPTCHA et autres procédures de vérification agaçantes

VPN : comment obtenir une adresse IP dédiée avec Surfshark?

Les meilleurs VPN permettent aux utilisateurs qui le souhaitent d’obtenir une adresse IP dédiée, mais cela a un coût en plus du prix de l’abonnement. Surfshark propose par exemple des adresses IP dédiées à partir de 3,75$ par mois.

Pour en profiter, vous devez d’abord disposer d’un abonnement actif. Pour rappel, Surfshark VPN est disponible à partir de 2,19 € par mois.

Sur le site de Surfshark, cliquez sur Mon Compte en haut, à droite et renseignez vos identifiants

en haut, à droite et renseignez vos identifiants Cliquez sur VPN dans le menu de gauche, puis sur IP dédiée et ensuite Ajouter un forfait

Suivez la procédure jusqu’au bout pour acheter une adresse IP dédiée

Notez que, sur la centaine de pays que propose Surfshark, vous pouvez choisir une IP dédiée dans 11 pays et 20 villes au choix.

