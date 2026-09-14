Les derniers classements mensuels du benchmark AnTuTu sont arrivés. L’occasion de découvrir quel smartphone Android est considéré comme le plus puissant. Y a-t-il du changement par rapport au mois précédent ?

Si vous aimez savoir quel smartphone Android possède le plus de puissance brute, vous connaissez forcément AnTuTu. Ce benchmark n’est pas le seul, mais il sert souvent de référence. Surtout qu’il a le bon goût de publier chaque mois un classement de 10 appareils dans plusieurs catégories. Et il ne se repose pas non plus sur ses lauriers : AnTuTu a modifié sa manière de mener les tests mesurant les performances afin de les rendre plus précis.

En attendant de voir si cela changera profondément les choses, les derniers top 10 sont arrivés. Nous nous intéressons surtout à celui qui classe les smartphones Android. Cela fait déjà quelques mois qu’il n’y a pas beaucoup d’évolutions. Qu’en est-il cette fois-ci ?

Le classement AnTuTu des 10 smartphones Android les plus puissants en août 2026

Aucune surprise sur la provenance des smartphones Android les plus puissants d’août 2026 selon AnTuTu : tous sont issus de constructeurs chinois. Et n’espérez pas non plus d’originalité concernant les processeurs dont ils sont équipés. Au début de l’année, on pouvait encore voir des puces Dimensity, mais désormais, Qualcomm règne en maître avec son Snapdragon Elite Gen 5 :

RedMagic 11S Pro+ (Snapdragon 8 Elite Gen 5 OC) : 4 118 689 points.

(Snapdragon 8 Elite Gen 5 OC) : 4 118 689 points. iQOO 15 Ultra (Snapdragon 8 Elite Gen 5) : 4 118 578.

(Snapdragon 8 Elite Gen 5) : 4 118 578. RedMagic 11 Pro+ (Snapdragon 8 Elite Gen 5) : 4 049 580.

(Snapdragon 8 Elite Gen 5) : 4 049 580. iQOO 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) : 4 047 631.

(Snapdragon 8 Elite Gen 5) : 4 047 631. Vivo X300 Ultra Satellite Edition (Snapdragon 8 Elite Gen 5) : 3 984 744.

(Snapdragon 8 Elite Gen 5) : 3 984 744. Realme GT8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5) : 3 966 847.

(Snapdragon 8 Elite Gen 5) : 3 966 847. Honor Win (Snapdragon 8 Elite Gen 5) : 3 936 207.

(Snapdragon 8 Elite Gen 5) : 3 936 207. Redmi K100 Pro Max (Snapdragon 8 Elite Gen 5) : 3 887 9949.

(Snapdragon 8 Elite Gen 5) : 3 887 9949. Oppo Find X9 Ultra (Snapdragon 8 Elite Gen 5) : 3 873 593.

(Snapdragon 8 Elite Gen 5) : 3 873 593. Honor Magic 8 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) : 3 820 663.

Comparé au mois de juillet 2026, les premières et deuxièmes places ont été échangées. La différence tient cependant dans un mouchoir de poche puisque seuls 111 petits points séparent les deux smartphones. On note également que les 4 premières places sont occupées par un modèle et son itération précédente (11S Pro+ et 11 Pro+ pour RedMagic, 15 Ultra et 15 pour iQOO). À défaut de sortir une nouvelle version, peut-être que de futures optimisations logicielles modifieront le prochain classement.