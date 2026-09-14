Xbox Series : meilleur Remote Play, nouvelles animations de démarrage, recherche améliorée, la dernière mise à jour fait le plein de nouveautés

Microsoft déploie actuellement une mise à jour de taille sur ses Xbox Series X et S, amenant avec elle un grand nombre de nouveautés. Parmi elles, on compte notamment la possibilité de sélectionner de nouvelles animations de démarrage ou encore de lancer un jeu pendant son téléchargement, mais pas que.

Xbox Series S
La Xbox Series S

Si Microsoft n’a malheureusement jamais hésité à licencier des milliers de salariés du jour au lendemain et à faire exploser le prix de ses consoles, il faut bien lui reconnaître une certaine volonté à apporter régulièrement de nouvelles fonctionnalités sur ces dernières, là où Sony et Nintendo prennent généralement plus leur temps. Une nouvelle mise à jour, actuellement disponible auprès des membres du programme Insider, vient justement faire le plein de nouveautés.

Pour rappel, le programme Insider est le canal bêta de Microsoft sur Windows et Xbox, permettant aux utilisateurs l’ayant rejoint de tester en avance les nouveautés à venir. Cela signifie que si tout se passe bien, ces fonctionnalités finiront tôt ou tard par arriver en version stable sur nos consoles. En attendant, il s’agit d’un bon moyen de savoir ce que la firme nous prépare comme surprises.

Sur le même sujet — Xbox Series X25 : Microsoft veut faire barrage aux scalpers, mais est-ce vraiment possible ?

Les Xbox Series font le plein de nouvelles fonctionnalités

Peu de temps après avoir annoncé mettre fin à la gratuité de son service cloud, Microsoft tente d’arrondir les angles en y ajoutant de nouvelles options. Après avoir permis aux utilisateurs de lancer un jeu pendant son installation, celui-ci permet désormais de continuer son jeu pendant qu’une mise à jour s’installe. Parfait pour éviter d’attendre que tout soit en place pour se remettre à jouer.

Dans la même catégorie, le Remote Play a lui aussi droit à de petites améliorations, comme la prise en charge du 1440p et de bitrates plus élevés pour ceux disposant d’un réseau WiFi assez robuste. Ces deux ajouts viendront améliorer la qualité de l’image lorsque vous streamez un jeu sur un autre appareil.

Microsoft est visiblement bien décidé à améliorer ses systèmes de recherche sur toutes ses machines. Quelques jours à peine après avoir livré une recherche retravaillée sur Windows 11, voilà que la firme de Redmond en fait de même sur ses Xbox Series X et S. Celle-ci permet désormais de chercher des jeux spécifiques, mais aussi les succès qui leur sont associés. De la même manière, la section Mes jeux affiche désormais une liste complète des succès que vous avez obtenus.

xbox nouvelle recherche

En parallèle, Microsoft continue de faire les yeux doux à ses fans de la première heure (ou presque) en leur apportant un petit vent de nostalgie. Cette fois, celui-ci prend la forme de “nouvelles” animations de démarrage — comprenez par là l’ajout des animations présentes sur les anciennes Xbox. Les joueurs peuvent ainsi désormais choisir entre les écrans de la Xbox One, Xbox One X et l’écran “We Are Xbox” comme accueil à l’allumage de leur console. On espère que ceux de la Xbox 360 et la Xbox originelle seront également ajoutés.

xbox nouvelles animations

Enfin, le constructeur veut améliorer la qualité du chat audio en ajoutant une option Clarté de la voix (traduction française temporaire) qui, comme son nom l’indique, vise à rendre votre voix plus audible en réduisant le bruit environnant. Idéal pour ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter un nouveau micro.


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