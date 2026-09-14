POCO X8 Pro à moitié prix : puissant et endurant, le smartphone de Xiaomi passe à prix cassé durant cette vente flash

Jusqu’au 20 septembre, c’est la French Week sur AliExpress. C’est le moment pour profiter d’une déferlante de bonnes affaires. L’une des plus intéressantes concerne le POCO X8 Pro qui passe à un rapport qualité-prix à peine croyable. On vous dit tout.

Poco X8 Pro

Vous cherchez un smartphone pas cher mais vous voulez tout de même un modèle puissant, avec une bonne autonomie, un écran de qualité et capable de faire de bonnes photos ? Le POCO X8 Pro est sans nul doute le modèle parfait. Pendant le French Week AliExpress, vous pouvez vous l’offrir à prix mini.

Sorti au prix de vente conseillé de 483 €, le POCO X8 Pro est affiché sur AliExpress pour 257,43 euros. Et en ajoutant le code promo PHD30, son prix passe à seulement 227,43 euros. C’est tout simplement plus de 50% de réduction sur un smartphone qui dispose en plus d’une fiche de caractéristiques très intéressantes. Obtenir un smartphone de cette qualité pour moins de 230 euros, c’est à peine imaginable. Alors ne passez pas à côté de cette promotion !

Pour rappel, voici les différents codes promo à utiliser durant le French Week qui se déroule du 14 au 20 septembre sur AliExpress :

  • 2€ de remise dès 18€ d’achat: PHD02
  • 6€ de remise dès 45€ d’achat: PHD06
  • 11€ de remise dès 99€ d’achat: PHD11
  • 20€ de remise dès 159€ d’achat: PHD20
  • 30€ de remise dès 240€ d’achat: PHD30
  • 45€ de remise dès 355€ d’achat: PHD45
  • 60€ de remise dès 475€ d’achat: PHD60

POCO X8 Pro 5G : 53% de réduction sur un smartphone qui offrait déjà un excellent rapport qualité-prix de base

Sous le capot du Poco X8 Pro, on trouve la puissante puce Dimensity 8500-Ultra, gravée en 4 nm, associée à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cette configuration vous permet d’obtenir de belles performances, une utilisation fluide et une autonomie rallongée. Ainsi, avec la batterie de 6 500 mAh, vous pouvez utiliser votre smartphone une journée et demie sans avoir à le recharger. Et vous avez en plus la charge rapide 100W à disposition !

En ce qui concerne l’affichage, on profite d’un bel écran AMOLED de 6,59 pouces avec une définition 1,5K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité max de 3 500 nits. Vous avez donc une image nette et fluide, visible même en plein soleil.

Et ce n’est pas tout puisque le POCO X8 Pro dispose en plus d’un capteur photo grand-angle Sony IMX882 de 50 MP qui permet de faire des photos de qualité, même dans la pénombre.


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