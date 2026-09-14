The Last of Us Part 2 : finalement, le mod multijoueur non officiel ne sortira pas, Sony a posé son veto

De nombreux joueurs se faisaient une joie d’enfin profiter de The Last of Us Part II en multijoueur à la rentrée. Malheureusement, son développeur a fait savoir sur X (anciennement Twitter) que Sony lui a envoyé une lettre pour lui “demander” de ne pas publier son mod.

The Last of Us

En juin dernier, nous apprenions que le développement d’un mod multijoueur pour The Last of Us Part II était en cours. Le projet n’était toutefois pas à l’initiative de Naughty Dog, qui, pour rappel, avait initialement prévu d’ajouter un mod multijoueur à son jeu avant de jeter l’éponge et se concentrait sur la campagne solo. Ce mod, développé par Speclizer, déjà à l’origine de plusieurs autres mods pour la licence, venait donc combler un manque, surtout après l’annulation de The Last of Us : Factions, autre jeu multijoueur se déroulant dans l’univers de la saga.

Speclizer avait ainsi publié une longue vidéo de gameplay de son mod, promettant une sortie pour l’automne 2026. On pouvait y voir des matchs à mort avec un autre joueur (l’un contrôlant Ellie, l’autre Abby) sur des maps emblématiques du jeu, avec tous les éléments qui composent ce type de mode : score, respawn instantané, et surtout la peur de tomber nez à nez avec votre adversaire et son fusil à pompe braqué sur vous. Malheureusement, ce mod ne verra jamais le jour.

Sur le même sujet — The Last of Us : un ancien développeur de Naughty Dog révèle un plot twist hallucinant qui pourrait tout changer pour la série

Sony interdit la sortie du mod multijoueur de The Last of Us Part II

Sur son compte X (anciennement Twitter), Speclizer a en effet expliqué avoir « récemment reçu une lettre de la part de Sony Interactive Entertainment [lui] demandant de ne pas publier ce mod ». Le développeur ne précise pas si cette “demande” s’est accompagnée d’une menace ou non, mais il est difficile d’imaginer que le géant japonais ait demandé poliment à ce dernier de cesser le travail sur le mod.

« Je suis vraiment triste que ce projet n’ait jamais vu le jour, mais j’espère que vous continuerez à me suivre dans mon prochain projet, qui sera cette fois-ci une création personnelle », poursuit ensuite Speclizer, qui « espère pouvoir vous proposer bientôt quelque chose d’encore plus grand et de meilleure qualité ». C’est tout ce qu’on lui souhaite.


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