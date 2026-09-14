Apple travaillerait sur des manettes de jeu pour iPhone signées Beats

La firme de Cupertino aurait des manettes de jeu spécialement adaptées aux iPhone dans les cartons. Elles seraient vendues via la marque Beats. La question est désormais de savoir ce qu’elles apporteraient de plus par rapport à la concurrence.

Manette de jeu iPhone
Crédits : 123RF

Parmi les personnes qui s’adonnent au jeu vidéo sur smartphone, il y a celles qui aiment brancher une manette à l’appareil histoire de faciliter les contrôles. C’est d’autant plus vrai quand le mobile est un support à l’émulation d’anciennes consoles dont les titres ne sont pas pensés pour les écrans tactiles. Et quand vient le choix du contrôleur, ce ne sont pas les options qui manquent. Les manettes officielles de chez Sony et Xbox, ou l’une issues des nombreuses marques concurrentes font largement l’affaire.

Bientôt, il faudra rajouter Apple à la liste des fabricants vers qui se tourner. Ou plutôt Beats, marque rachetée par la firme de Cupertino en 2014. Début septembre 2026, un internaute découvrait dans le code de macOS 26.7 la mention de deux manettes de jeu vidéo encore inconnues. Environ 10 jours plus tard, le souvent bien informé journaliste Mark Gurman confirme que l’entreprise à la pomme croquée a ça dans ses cartons.

Bientôt des manettes de jeu spéciales pour les iPhone ?

Apple travaillerait sur ce projet depuis un an environ. L’idée serait de sortir au moins deux manettes spécialement conçues pour le jeu sur iPhone, et ce sous la marque Beats. Elle propose déjà des accessoires pour iPhone comme des coque de protection ou encore des câbles USB-C. Moins chers, adoptant un look souvent plus original que ceux estampillés Apple. Cela devrait permettre de proposer quelque chose d’abordable.

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Reste à savoir quelles différences il y aura entre les deux modèles prévus, et surtout comment ils se démarqueront face à une concurrence féroce. Une simple manette Bluetooth à 20 ou 30 euros suffit pour jouer confortablement sur un iPhone ou plus généralement sur mobile après tout. Aucune fenêtre de sortie n’a encore été annoncée, Apple n’ayant pas officialisé le projet.

Source : Bloomberg


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