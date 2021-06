Amazon : le direct des offres Prime Day tech 2021 à ne pas rater !

Le Prime Day Amazon est lancé ! Durant deux jours, vous pouvez profiter de promotions et bons plans sur des millions de produits high-tech. A condition bien entendu d'être membre Prime. Parmi les catégories de produits à l'honneur, on retrouve les appareils Amazon Echo, Kindle et Fire et bien d'autres encore. Nous avons sélectionné les meilleures offres du Prime Day 2021 d'Amazon.

❓Qu'est-ce que le Prime Day ?

Le Prime Day est un événement commercial se déroulant à l'échelle mondiale, initié par Amazon et réservé exclusivement aux membres du programme Amazon Prime. Il a lieu une fois par an, et se tient habituellement au mois de juillet et se déroule sur 48 heures. Cette année, en raison de la pandémie du Covid-19 qui a touché le monde entier, il a été avancé en juin.

A l'image du Black Friday, qui pour rappel devrait débuter cette année le 26 novembre 2021, il permet de faire de belles économies sur une grande sélection de produits. Peuvent participer au Prime Day, les membres Amazon Prime (payant ou bénéficiant de l'essai gratuit de 30 jours), les membres Prime Student (payant ou bénéficiant de l'essai de 6 mois) ainsi que les invités bénéficiant de l'avantage de livraison Prime.

👍Quels sont les avantages d'être Amazon Prime

Livraison gratuite et en 1 jour ouvré et livraison Express

Lorsqu'on commande sur internet, l'un des éléments important aux yeux d'un grand nombre d'internautes, c'est la durée de livraison. En effet, plus l'objet tant désiré arrive au plus vite (et en bon état), plus la satisfaction est grande. Si vous faites partie de cette catégorie de personnes impatientes de recevoir leur colis après l'avoir commandé sur internet, le programme Prime permet de bénéficier de la livraison en un jour ouvré sur des millions d'articles éligibles. Ces derniers sont repérables facilement grâce au badge Prime adossé à coté des produits qui vous intéressent.

Alors oui, d'autres enseignes du e-commerce proposent aussi la livraison en un jour ouvré, mais elle est souvent soumise à un montant minimum d'achat. Avec Amazon Prime, cela n'est pas le cas puisqu'elle n'est soumise à aucun minimum d'achat. La livraison en un jour ouvré est disponible en France métropolitaine (hors Corse) mais également en Belgique.

Pour les plus pressés, il existe notamment le service de livraison Express Gratuite. Il est valable sur plus de 7 millions d'articles et permet de recevoir votre colis le soir même. La livraison Express Amazon est possible à partir de 25 euros d'achats et disponible à Paris et dans de nombreuses communes de la région parisienne (sur plus de 2 millions d’articles), à Lyon, Lille, Aix-en-Provence et à Marseille (sur plus de 800 000 articles).

Accès illimité à Prime Video, le Netflix d'Amazon

Avec Amazon Prime, vous bénéficiez également d'un accès illimité au catalogue de films et séries Prime Video. A l'image de Netflix, Amazon dispose lui aussi de son propre service de streaming vidéo, Amazon Prime Video. Ce dernier compte un catalogue de films et séries avec notamment des productions exclusives Amazon Original. Certaines ont d'ailleurs été primées au Golden Globes, ce qui prouve en outre leur qualité, reconnue par les professionnels du milieu.

Prime Music, un Deezer ou Spotify made by Amazon

Les amoureux de musique ne sont pas laissés de coté. Amazon Prime inclus aussi le service de streaming musical Prime Music, concurrent direct des autres plateformes du marché que sont Deezer ou Spotify.

Les membres du programme Prime peuvent ainsi profiter d'un catalogue de pas moins de deux millions de titres récents mais également la possibilité d'écouter leurs chansons favorites sur tous leurs appareils. Ils peuvent notamment télécharger de la musique pour une écoute hors ligne, ou bien demander à l'assistant vocal Alexa la musique qui leur fait envie.

Prime Reading, ayez toujours avec vous un bon livre à lire

Vous aimez lire ? Cela tombe bien ! Amazon Prime intègre également un service de lecture, baptisé Prime Reading. Vous avez donc un accès exclusif à un catalogue de romans régulièrement enrichi et mis à jour. Vous pouvez alors trouver facilement ce qui vous plaît. Des livres d'actualités, polars ou livres pour enfants, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts.

Prime Gaming, pour les fans de jeux vidéo

Prime gaming est à l'instar de ce que propose Sony avec son PlayStation Plus ou Microsoft avec son Xbox Game Pass. Ce service inclus dans votre abonnement à Prime, vous permet d'accéder chaque mois instantanément à un grand nombre de contenu exclusif pour vos jeux préférés, à une rotation de jeux gratuits sur PC et à un abonnement gratuit à une chaîne Twitch. Vous avez également chaque mois une sélection de jeux que vous pouvez télécharger gratuitement.

📅A quelle heure débutent les offres Prime Day 2021 et jusque quand ?

Le Prime Day 2021 débute ce lundi 21 juin à partir de minuit et durera jusqu'au mardi 22 juin à 23h59, soit 48 heures de promotions. Les offres sont disponibles jusqu'à ce que les stocks soient épuisées, et les ventes flash ont une durée limitée (habituellement de quelques heures).

