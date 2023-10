Baisse de prix : le jeu Switch Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope édition cosmique passe à prix canon !

Vous cherchez un jeu Switch par cher pour vous ou vos enfants ? Pendant le Prime Day, Amazon propose une belle promotion sur l’édition cosmique de Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope. Ce jeu exclusif à la Nintendo Switch est disponible pour seulement 20 euros. Une aubaine !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Cette première journée du Prime Day Amazon a été riche en belles affaires alors pour vous détendre, on vous propose un jeu familial et coloré : Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope. Cerise sur le gâteau, c’est une promotion sur l’édition cosmique. Le jeu seul coutait à son lancement 59,99 euros. Depuis, il est régulièrement en promotion à moins de 30 euros mais c’est la première fois qu’on trouve l’édition cosmique à 20 euros. Cette édition contient bien sûr le jeu physique complet Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope pour Nintendo Switch auquel s’ajoute un contenu digital additionnel, en l’occurence un pack prestige galactique. Ce pack vous offre trois skins d'armes exclusives pour vous permettre de sauver la galaxie avec style !

Attention, pour avoir accès à cette offre Prime Day, vous devez être membre Amazon Prime. Ce n’est pas le cas ? Pas de souci ! Vous avez 30 jours d'essai gratuit pour tester le service et profiter gratuitement des offres du moment. En revanche, il ne va pas falloir trainer car les promotions Prime Day se termine demain.

Vous ne connaissez pas Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope ? On va rapidement y remédier. Il s’agit d’un jeu de tactique au tour par tour dans lequel vous allez diriger une équipe de trois personnages parmi Mario, Luigi, la princesse Peach, Lapin Peach, Lapin Luigi et leurs amis. Vous l’aurez compris, ce jeu mélange l’univers de Mario avec celui des Lapins Crétins et le moins qu’on puisse dire, c’est que c’est détonant et hilarant. Il s’agit du deuxième jeu de la franchise après Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle qui avait été un carton au moment de la sortie de la Nintendo Switch en 2017.

Dans cet épisode, vous partez en mission pour sauver la galaxie, tout simplement… Vous devrez combattre Cursa, une entité mystérieuse et malveillante, qui sème le chaos. Pour cela, il faudra sauver les Sparks, d’insolites créatures, qui vous permettront d’obtenir des pouvoirs spéciaux à utiliser dans vos combats. Pour mener à bien cette quête passionnante, vous devrez utiliser avec stratégie les compétences de chaque héros de votre équipe.

À lire également : Retrouvez notre sélection des meilleurs bons plans du Prime Day ici.