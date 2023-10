Prime Day : la carte microSD SanDisk Extreme PRO 512 Go est à prix choc !

Avis aux membres Prime d'Amazon ! Au cours de ses ventes flash, le célèbre site e-commerce vous propose d'acquérir la carte microSD SanDisk Extreme PRO avec un espace de stockage de 512 Go et à prix choc.

Poursuivons notre route des bons plans avec cette nouvelle offre liée au Prime Day Amazon 2023. Pendant quelques heures, Amazon vous donne la possibilité d'avoir une très bonne carte mémoire de type microSD en promotion.

Affichée en temps normal à 64,19 euros, la SanDisk Extreme PRO de 512 Go est vendue au prix de 53,99 euros pour les membres Prime du site e-commerce. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Conçue pour augmenter la mémoire des smartphones fonctionnant sous Android, des caméras d'action et des drones, la SanDisk Extreme PRO liée au deal d'Amazon est compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30). L'accessoire embarque des vitesses de transfert allant jusqu'à 200 Mo/s en lecture et 140 Mo/s en écriture. Résistante aux chocs, aux températures extrêmes, à l'eau et aux rayons X, la carte mémoire de type microSDXC affiche des dimensions de 1 x 15 x 11 millimètres et un poids léger de 5 grammes.