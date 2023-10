Le PC portable gamer Lenovo LOQ 15 est à prix cassé pour le Prime Day

Vous cherchez un PC gamme performant et pas cher ? Amazon a pensé à vous à l’occasion du Prime Day. Déjà considéré comme un excellent rapport qualité-prix, le Lenovo LOQ 15 voit son prix passer sous la barre symbolique des 1000 euros. À ce prix là, il ne va pas rester longtemps en stock !

Disponible sur Amazon, avant le Prime Day, pour 1399 euros, le Lenovo LOQ 15IRH8 voit son prix chuter de 400 euros pour atterrir tout juste sous la barre des 1000 euros, soit 999,99 euros. Ce PC portable gamer est pourtant loin de proposer des caractéristiques d’entrée de gamme !

Pour information, vous avez deux jours, du 10 au 11 octobre, pour profiter de toutes les offres du Prime Day. Il vous suffit d’être membre Prime ou de souscrire aux 30 jours d'essai gratuit.

Chez Lenovo, LOQ est la gamme spécialisée dans le jeu vidéo comme ROG ou TUF pour Asus. Le Lenovo LOQ 15IRH8 propose donc une configuration pensée pour les gamers. On retrouve ainsi un processeur Intel Core i7-13620H de 13ème génération avec 10 cœurs et pouvant aller jusqu’à 4,90 GHz en turbo. Il est associé avec 16 Go de RAM DDR5 à 5200 MHz et aussi mais surtout une carte graphique NVIDIA RTX 4060 avec 8 Go de mémoire dédiée GDDR6. Pour le stockage, on retrouve 512 Go en SSD. Par contre, il est à noté qu’il est vendu sans système d’exploitation. Côté écran, on profite d’une dalle LCD 15,6 pouces en Full HD avec un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz.

