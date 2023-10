Prime Day : quelques PC portables à prix cassé sur Amazon

Le Prime Day, c’est aussi l’occasion d’acheter un nouveau PC portable à prix réduit. Que vous soyez à la recherche d’un modèle gamer ou bureautique, nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres des Jours Flash Prime.

Vous avez un certain budget à consacrer à l’achat d’un nouveau PC portable. Grâce aux promotions du Prime Day, vous pourrez trouver le modèle qui correspond à vos attentes à un prix plus accessible qu'habituellement. Cela vaut aussi bien pour les ordinateurs portables bureautiques que ceux destinés au gaming.

Quel que soit ce que vous recherchez, vous trouverez sans doute votre coup de cœur dans les offres que nous avons dénichées pour vous pendant la deuxième vague du Prime Day 2023. Et comme toujours, si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire maintenant et profiter des 30 jours d’essai gratuits du programme. Une manière de bénéficier des offres exclusive Prime sans payer le Pass membre.

Les meilleurs PC portables gamer et bureautique en promo pour le Prime Day

Les accessoires informatiques

Comment profiter du Prime Day même si vous n'êtes pas membre ?

Une offre vous intéresse dans la liste ci-dessus, mais vous n'êtes pas abonné Prime ? Pas de panique. Si les offres du Prime Day (Jours Flash Prime) sont techniquement réservées aux membres du programme, vous n'avez pas besoin d'être abonné depuis longtemps pour en profiter. Il reste donc possible de souscrire à l'offre Prime maintenant et de profiter ensuite des bons plans qui vous intéressent.

La bonne nouvelle, c'est que tous les nouveaux membres ont droit à 30 jours d'essai gratuit. Vous ne serez donc facturé qu'à partir du deuxième mois d'utilisation. D'ici là, vous pouvez annuler l'abonnement à n'importe quel moment sans frais. Voilà donc l'astuce pour profiter des offres des Jours Flash Prime d'Amazon.

Et même si vous étiez abonné et avez résilié votre l'offre récemment, il peut être encore avantageux de reprendre l'abonnement à 6,99 € rien que pour profiter des réductions du Prime Day. Il y a fort à parier que l'avantage de la promotion que vous visez soit largement au-dessus du prix de l'abonnement mensuel. Et vous n'êtes pas obligé de poursuivre l'aventure Prime au-delà du mois souscrit.