Bose SoundLink Flex : grosse baisse de prix pour l’enceinte sans fil Bluetooth, vite !

Le Prime Day est l’occasion de faire le plein de bons plans. D’ailleurs, les promotions ne se limitent pas à Amazon. Alors que la Bose SoundLink Flex est en vente à seulement 103,99 € au lieu de 179,99 € pour les membres d’Amazon Prime, Darty affiche l’enceinte sans fil au même prix. Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard !

La Bose SoundLink Flex est généralement en vente à 179,99 € mais durant le Prime Day, son prix chute à seulement 103,99 €. C’est un excellent prix pour cette enceinte Bluetooth résistante à la poussière, à l’eau (IP67) et aux chocs. En cas de chute dans l’eau, elle flottera grâce à ses joints étanches. Compacte, elle profite d’une batterie lithium-ion qui offre jusqu’à 12 heures d’écoute. Sa grille en acier thermolaqué et son revêtement en silicone ont été spécialement conçus pour un usage en extérieur. Elle peut donc facilement s’emporter en voyage, même en pleine nature car elle ne craint ni la rouille, ni les UV.

Cette enceinte Bluetooth est dotée de la technologie exclusive PositionIQ qui détecte automatiquement sa position pour offrir une qualité audio optimale et ce, quelle que soit sa position. Vous pouvez donc l’incliner, la suspendre à l’aide de sa lanière indéchirable sans jamais perdre en qualité d’écoute. Le haut parleur fournit un son profond, clair et immersif. Les aigus et les basses sont équilibrés et le volume est suffisamment puissant pour emplir une pièce.

Il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter des offres du Prime Day. Si vous cherchez une enceinte connectée à prix réduit, ne tardez pas.

