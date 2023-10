C'est certainement l'une des meilleures offres du Prime Day 2023 ! Dans son rayon dédié aux smartphones, Amazon permet à ses membres Prime de profiter de l'excellente affaire sur l'achat du OnePlus 10T.

Dernière ligne droite pour la deuxième édition du Prime Day Amazon 2023 ! Pour les ultimes heures des Jours Flash Prime, le géant de l'e-commerce a décidé de proposer un smartphone de la marque OnePlus à un super prix.

Disponible dans un coloris vert, le OnePlus 10T est vendu pour les membres Prime au prix de 349,99 euros au lieu de 494,24 euros ; soit près de 150 euros de remise par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction. Pour information, l'offre promotionnelle concerne la version 128 Go du smartphone. Quant au modèle 256 Go, il est 50 euros plus cher. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés, le OnePlus 10 Pro est à 469 euros.

Pour rappel, le OnePlus 10T dispose d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2412 x 1080 pixels et une fréquence d'affichage à 120 Hz. Le téléphone compatible avec la 5G et lié à l'offre Amazon embarque aussi une mémoire vive de 8 Go de RAM, un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, une batterie de 4800 mAh avec charge rapide et le système d'exploitation mobile Android avec une interface OxygenOS. Pour l'APN, un triple capteur principal de 50 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP sont de la partie. Besoin d'en savoir plus ? N'hésitez pas à consulter notre article consacré au test du OnePlus 10T.