Prime Day smartphones et tablettes à prix cassé : le top des offres flash d’Amazon

Les smartphones et tablettes n'échappent pas aux offres du Prime Day sur Amazon. Si vous voulez profiter de ces réductions pour vous offrir un nouvel appareil, nous avons rassemblé pour vous les meilleures offres sur les produits de ces deux catégories.

Pendant 48 heures, des milliers de produits seront en promotion sur Amazon dans le cadre du Prime Day ou Jours Flash Prime. Nous avons identifié plusieurs offres portant sur les smartphones et tablettes. L'excellent Poco F4 GT est par exemple à 299 € au lieu de 599 €, le Galaxy A34 de Samsung perd 80 € et s'affiche à 310 € au lieu de 399 €.

En ce qui concerne les tablettes, la toute récente Galaxy Tab S9 FE dans sa version de 256 Go fait l'objet d'une réduction de 140 € pendant le Prime Day. Découvrez sans plus tarder notre sélection des meilleures offres sur les smartphones 4G et 5G ainsi que sur les tablettes.

Poco F4 GT à 299 €

Déclinaison boostée du Poco F4 qui est déjà un excellent smartphone à la base, la version GT apporte plus de puissance pour une fluidité exemplaire. Ce modèle est spécialement pensé pour les gamers et dispose notamment de boutons latéraux qui servent de gâchettes quand le smartphone est en orientation paysage.

Au lieu de 599 €, le Poco F4 GT est à 299 € en ce moment pour les membres Prime. Cela représente une réduction considérable pour ce smartphone qui embarque le SoC Snapdragon 8 Gen 1, la puce haut de gamme de Qualcomm. Celle-ci est épaulée par 12 Go de RAM et 128 Go de stockage. C'est clairement un smartphone premium bradé au prix d'un modèle d'entrée ou de milieu de gamme.

Xiaomi 12 à 449 €

Encore un smartphone haut de gamme au prix d'un milieu de gamme. Le Xiaomi 12 est à seulement 449 € en ce moment pour les membres Prime au lieu de 869 € habituellement, ce qui équivaut à une réduction de 420 €. Le smartphone est quasiment à moitié prix.

Pour rappel, le Xiaomi 12 est équipé du SoC Snapdragon 8 Gen 1 épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Sa batterie de 4500 mAh est compatible avec une charge filaire de 67W et sans fil de 50W. De quoi, dans tous les cas profiter d'une recharge très rapide. La partie photo est elle aussi de bonne facture.

Google Pixel 7a + chargeur à 454 €

Lancé à 509 € il y a quelques mois et sans chargeur dans la boîte, le Pixel 7a est à 454 € en ce moment et cette fois-ci avec le chargeur de 30W sachant que ce dernier coûte 30 €. Vous bénéficiez donc en tout et pour tout d'une réduction de 85 €.

Le Pixel 7a est le plus récent des smartphones milieu de gamme de Google. Il bénéficie d'une bonne qualité de construction, du même SoC Tensor G2 que le Pixel 7 Pro et il va sans dire que la partie photo est l'une des plus efficaces du marché.

Tablette Samsung Galaxy Tab S9 FE 256 Go à 459 €

La nouvelle tablette milieu de gamme de Samsung perd 140 € sur son prix conseillé et est ainsi disponible à 459 € au lieu de 599 €. Si le prix affiché est de 529 €, les membres Prime peuvent bénéficier d'une réduction supplémentaire de 70 € grâce au code promo PRIME70.

Pour rappel, la Galaxy Tab S9 FE est le modèle d'entrée de série de la gamme Tab S9 lancée il y a quelques semaines. Cette tablette bénéficie d'une construction de qualité, d'un bel écran LCD de 90 Hz de 10,9 pouces et est par ailleurs compatible avec le stylet S-Pen. Sa batterie de 8400 mAh devrait offrir une autonomie confortable.

Tablette Galaxy Tab A7 Lite à 129 €

Si vous recherchez une tablette basique, mais efficace, vous devriez plutôt vous tourner vers le Galaxy Tab A7 Lite. Ce modèle est calibré pour les tâches courantes comme surfer sur le web, regarder des vidéos ou encore communiquer avec vos proches. Vous pouvez l'acheter pendant le Prime Day ou Les Jours Flash Prime d'Amazon à 129 € seulement sachant qu'elle est habituellement proposée autour de 170 €.