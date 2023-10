Xiaomi 12 et 12 Pro : le prix des smartphones en chute le Prime Day sur Amazon

Commercialisés à 899 € et 1099 € à leur sortie, le prix des Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro chute durant le Prime Day. Ils sont affiché à seulement 449€ et 699€. Si vous cherchez un excellent smartphone sans vous ruiner, c’est le bon moment !

Cliquez ici pour acheter le Xiaomi 12 à 449,99 € au lieu de 899,90 €

Cliquez ici pour acheter le Xiaomi 12 Pro à 699,99 € au lieu de 1099,90 €

Il est encore temps de profiter des offres du Prime Day qui se termine ce soir sur Amazon. Si vous n’êtes pas encore membre, vous pouvez bénéficier des 30 jours d’essai gratuit et accéder immédiatement aux nombreux avantages comme les promotions exclusives, la livraison en un jour ou encore l’accès à la plate-forme de streaming Prime Video.

Les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro sont deux excellents smartphones actuellement à prix réduit sur le site de e-commerce. La version de base, le Xiaomi 12, est affiché à seulement 449,99 €. Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,28 pouces (résolution FHD+ de 2400 x 1080px) et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Doté d’un processeur Snapdragon 8 Gen 1 et d’un triple capteur photo (capteur principal de 50 Mp + ultra grand angle de13 Mp + télémacro de 5MP), c’est un smartphone qui tient la route.

Quant à lui, le Xiaomi 12 Pro est le modèle haut de gamme. Il est embarque le même processeur Snapdragon 8 Gen 1 mais est couplé à 12 Go de RAM + 256 Go de stockage pour la version en promotion (8 Go de RAM pour la version de base). Il dispose d’un écran AMOLED de 6,73 pouces avec une résolution WQHD+ de 3200 x 1440 px. Sa batterie est légèrement plus puissante puisqu’elle profite d’une capacité de 4600 mAh avec la charge rapide à 120 W. Côté photo, le smartphone dispose aussi d’un triple capteur mais on trouve cette fois un objectif principal de 50 Mp, ultra grand angle de 50MP et téléobjectif de 50MP. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre test du Xiaomi 12 Pro.

À lire également : Découvrez les meilleures offres du Prime Day ici.