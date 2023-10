Prime Day Amazon 2023 : les meilleures offres à saisir maintenant

Le Prime Day d’Amazon ou Les Jours Flash Prime viennent de démarrer pour 48 heures de promotions. Pendant ces ventes flash, des milliers de produits sont à prix réduit. Ces bons plans s’adressent pour la plupart aux abonnés Prime, mais tout le monde peut en profiter.

C’est parti pour la deuxième édition du Prime Day 2023 qu’Amazon intitule Les Jours Flash Prime. Comme d’habitude, de nombreux produits et notamment ceux de la section high-tech font l’objet de grosses réductions. Dans cet article, nous avons rassemblé pour vous les meilleures offres.

Certaines d'entre elles n'ont pas besoin d'un abonnement Prime tandis que d'autres sont exclusifs aux membres du programme d'Amazon. Et même dans ce cas, vous pouvez profiter des offres sans payer l'abonnement en amont. Il vous suffit de profiter des 30 jours d'essai gratuit du programme. On vous explique tout sur comment profiter des offres du Prime Day gratuitement ici.

Et même s'il fallait s'abonner maintenant pour profiter des offres, cela ne vous coûterait que 6,99 €. Ceci est négligeable par rapport aux réductions dont vous pourriez profiter pendant la période promotionnelle.

Amazon Prime Day (Les Jours Flash Prime) : le top des offres à saisir maintenant

Appareils Amazon

Informatique

Smartphones et tablettes

Casques et écouteurs

Maison connectée

Amazon Prime Day : les offres sur les appareils Echo, Kindle, et Fire TV

Comme toujours, les produits Amazon sont en première ligne pendant le Prime Day. Si vous recherchez une enceinte pour contrôler vos objets connectés à la voix ou même pour écouteur de la musique, plusieurs enceintes de la gamme Echo sont en promotion en ce moment. Et pour ces offres, vous n’avez pas besoin d’être membre Prime.

La plus accessible des enceintes Echo, le modèle Pop est ainsi à 17,99 € au lieu de 54,99 €, ce qui correspond à une réduction de 67%. Les Echo Dot 5, Echo 4 ou encore les écrans connectés Echo Show font aussi l’objet de belles remises.

Et si vous recherchez l’expérience de FireOS sur votre TV, les clés HDMI Fire TV Stick sont en promotion pendant le Prime Day. La version standard (TV Stick) est à 25 € au lieu de 45 €. La version 4K qui était disponible il y a quelques heures est à 35 € est temporairement en rupture. Enfin, la box Fire TV Stick Cube quant à elle est à 110 € au lieu de 160 €.

Prime Day : les offres sur les PC portables, souris, clavier, SSD…

Commençons par les PC portables. Que vous recherchiez un modèle bureautique ou gamer, le prime Day d’Amazon offre plusieurs opportunités. Pour moins de 400 €, le Dell Inspiron 15 dispose d’un processeur Ryzen 5 5500U (6 cœurs), 8 Go de RAM et 516 Go de stockage SSD. Ce PC portable est à 399 € au lieu de 519 €.

Le modèle 14 pouces 2023 du même modèle est à 629 € au lieu de 849 €. Cette version dispose d’un CPU Ryzen 7 7730U, 16 Go de RAM et 1 To de SSD. Et si vous recherchez un modèle gamer, le Lenovo LOQ 15IRH8 équipé du dernier Core i7-13620H et d’un RTX 4060 fait l’objet d’une réduction de 500 € et voit son prix passer à 999 € au lieu de 1499 €.

Pour ce qui est des accessoires, le clavier Logitech MX Keys Plus, un modèle connu et très apprécié est à 83 € au lieu de 134 €. La souris gamer sans fil Logitech G502 Lightspeed passe à 62 € au lieu de 84 €.

Enfin, si vous cherchez un SSD d’appoint pour votre PC, le modèle Kingston A400 en SATA 2,5 est à seulement 35 euros pour une capacité de 1 To. Le Cruxial MX500 dans sa version de 2 To revient quant à lui à 106 € au lieu de 198 €.

Les Jours Flash Prime 2023 : les smartphones et tablettes en promo

Plusieurs smartphones ont vu leurs prix chuter ces dernières heures sur Amazon. C’est le cas du Galaxy A34 5G, un modèle milieu de gamme qui passe à 310 € au lieu de 399 € dans le cadre du Prime Day. Pas besoin d’un abonnement Prime pour en profiter, contrairement au Pixel 7a qui est à 454 € ou au Poco F4 GT qui passe de 599 euros à 299 €.

La tablette Galaxy Tab S9 FE qui est sortie tout récemment perd déjà plusieurs dizaines d’euros le temps de quelques heures. Elle est à 459 € grâce à une remise de 70 € avec le code PRIME70. A cela s’ajoute une autre réduction de 70 € à la base, ce qui porte le total de l’avantage à 140 euros.

Casques et écouteurs

Dans les meilleures offres de la catégorie casques et écouteurs pour le Prime Dat, vous trouverez le Bose QuietComfort Earbuds II à 199 € au lieu de 279 €. Le casque Sennheiser HD 450SE, un très bon modèle à réduction de bruit active fait l’objet d’une réduction spectaculaire et passe à 79 € au lieu de 199 €. Enfin, la star des casques avec ANC, le Sony WH-1000XM5 passe à 329 € au lieu de 419 €.

Maison connectée

Dans la catégorie des objets connectés, nous avons identifié une offre sur deux caméras Blink vendues en pack avec leur module de stockage, le tout à presque le tiers du prix habituel. La Blink Outdoor, la Blink Midi et le Blink Sync Module 2 sont ainsi à 50 € au lieu de 135 €. Les aspirateurs robots Roborock Q7 Max et iRobot Roomba J7+ sont à 329 € et 599 € au lieu de 399 € et 849 € respectivement.

Enfin, si vous voulez profiter du Prime Day pour renforcer votre éclairage connecté, le pack de 3 ampoules Philips Hue White and Color est à 100 € au lieu de 159 €.