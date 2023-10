Les smartphones Samsung Galaxy A34 et A54 sont à prix canon pour le Prime Day

Le Prime Day commence fort sur Amazon. Si vous voulez faire de bonnes affaires, c’est le bon moment. Alors que certaines offres sont réservées aux membres Prime, les promotions sur les Samsung Galaxy A34 et Galaxy A54 sont accessibles à tous. Nul besoin d’être abonné pour en profiter, alors ne tardez pas.

Cliquez ici pour acheter le Samsung Galaxy A34 dès 291 €

Cliquez ici pour acheter le Samsung Galaxy A54 dès 413 €

Le Prime Day est un évènement éphémère qui se tient cet automne du 10 au 11 octobre. Durant cette courte période, les membres Prime bénéficient de prix réduits sur de nombreux produits. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez profiter des 30 jours d'essai gratuit que propose Amazon et accéder à des offres exclusives. En parallèle, Amazon fait aussi des promotions irrésistibles ouvertes à tous. C’est le cas pour les Galaxy A34 et Galaxy A54, les smartphone milieu de gamme de Samsung, sortis cette année. Vous pouvez respectivement les obtenir à seulement 291€ (la version Lime de 128 Go) et 413 € (la version Vert de 128 Go). Les autres couleurs sont également en promotion.

Le Samsung Galaxy A34 arbore des caractéristiques intéressantes pour cette gamme de prix. Il est équipé d’un SoC Dimensity 1080 couplé à 6 Go de RAM et profite d’un bel écran Super Amoled (1080 x 2340 px) de 6,6 pouces. Fluide et très lumineux, il bénéficie d’un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz.

Coté photo, le Samsung Galaxy A34 n’est pas en reste puisqu’il est doté d’un triple capteur photo arrière : un capteur principal de 48 Mpx, un module ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 5 Mpx. Sa batterie de 5000mAh offre une belle autonomie qui peut atteindre les 2 jours d’utilisation. Certifié IP67, le smartphone est résistant à la poussière et à l'eau douce jusqu'à 1m de profondeur pendant 30min.

Le Samsung Galaxy A54 dispose également d'un écran Super Amoled, de 6,4 pouces. Il est équipé d'une puce Samsung Exynos 1380 couplé à 8 Go de RAM. Côté photo, ce second modèle est également meilleur puisqu'il est doté d'un objectif principal de 50 Mpx, d'ultra-grand angle de 12 Mpx, et d'un objectif macro de 5 Mpx. L'objectif selfie profite d'une définition de 32 Mpx (seulement 13 Mpx pour le A34).

À lire également : Retrouvez notre sélection des meilleures offres du Prime Day Amazon ici.