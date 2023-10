Prime Day Amazon Echo : les meilleures offres sur les enceintes et écrans connectés

Amazon casse les prix sur de nombreux produits connectés durant le Prime Day. Vous pouvez ainsi vous procurer les Echo Show et Echo Dot à prix réduit. Si vous voulez acheter un assistant vocal muni ou non d’un écran, c’est le bon moment pour faire des économies ! Découvrez ici notre sélection des meilleures promotions sur les écrans et enceintes connectés d’Amazon.

Echo Show et Echo Dot : notre sélection des meilleures offres durant le Prime Day

Le Prime Day d’automne se termine ce soir. Il ne vous reste donc que quelques heures pour profiter des offres exclusives réservées aux membres Prime. En parallèle de cet évènement éphémère, Amazon affiche également des ventes flashs pour vous permettre d’acheter votre enceinte connectée et votre écran connecté à prix réduit. Tout comme les Fire TV Stick et Cube, les Echo Show et Echo Dot sont bradés sur Amazon. Et la bonne nouvelle c’est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un abonnement à Amazon Prime pour profiter de ces tarifs attractifs.

Certains modèles sont également proposés en pack avec une ampoule connectée Philips Hue White ampoule connectée (E27) ou une prise connectée Meross Smart Plug. Pour quelques euros de plus, ces offres pourraient vous intéresser pour connecter votre maison. Le pack Echo Dot (5e génération) + ampoule connectée Philips Hue White (E27) est ainsi affichée à seulement 28,99€.

Les différentes promotions sur les Echo Dot pour le Prime Day

Amazon propose une large gamme d’enceintes connectées pour la maison, et même pour la voiture avec l’Echo Auto. Vous pouvez utiliser l’assistant vocal Alexa pour programmer un minuteur, lancer votre musique, passer des appels, connaître la météo ou encore contrôler vos appareils connectés compatibles.

La moins chère est l’Echo Pop, une petite enceinte connectée actuellement en vente à seulement 17,99€. Malgré sa taille compacte, elle délivre un son suffisamment puissant pour une petite pièce comme une chambre. L’Echo Studio est l’enceinte la plus performante proposée par Amazon. Ses 5 haut-parleurs offrent excellent son spatial immersif avec des basses puissantes et des aigus nets. L’enceinte connectée est capable de détecter automatiquement l’acoustique des espaces et de s’adapter en conséquence pour un son optimal. Elle est proposée à 179,99€ au lieu de 239,99€.

Toute la gamme des Echo Show est à prix réduit durant le Prime Day

Les Echo Show sont des enceintes connectées dotées d’un écran tactile. Comme les autres enceintes, elles vous permettent d’écouter de la musique en Bluetooth, un livre audio ou encore un podcast. Outre l’écran qui vous permet de regarder des vidéos, les Echo Show sont équipés d’une caméra intégrée pour passer des appels en visio et pour voir ce qu’il se passe chez vous en votre absence. Enfin grâce à l’assistant vocal, vous pouvez poser des questions à Alexa et lui demander de gérer les appareils compatibles.

La 3ème génération de l’Echo Show 5 est le dernier modèle sorti en 2023. Actuellement en promotion à 54,99€ au lieu de 109,99€, c’est le plus petit des écrans connectés d’Amazon. Il est doté d’un écran de 5,5 pouces d’une résolution de 960 x 480 px.

Avec leur écran de 8 ou 10 pouces d’une résolution de 1280 x 800 px, les Echo Show 8 et 10 sont plus grands. Leur caméra est également de meilleure qualité puisqu’elle profite d’un capteur de 13 Mpx avec cadrage automatique.

Enfin, l’Echo Show 15 dispose d’un large écran de 15,6 pouces avec une résolution Full HD de 1920 x 1080 px. Outre l’assistant vocal Alexa, il dispose du Fire TV intégré. Vous pouvez donc l’utiliser comme télévision en accédant aux différents services de streaming comme Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, ou encore Molotov. Il se fixe au mur ou sur un support vendu séparément.

