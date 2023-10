OnePlus 11 : le smartphone devient moins cher pour le Prime Day

À l'occasion des dernières heures de l'édition automnale du Prime Day 2023, Amazon donne la possibilité à ses clients titulaires d'un compte Prime d'avoir le OnePlus 11 à un prix très intéressant.

Après l'excellent OnePlus 10T à prix très réduit, c'est au tour d'un autre smartphone de la marque OnePlus de faire l'objet d'un deal intéressant au cours du Prime Day Amazon 2023.

Cette fois-ci, Amazon propose à ses membres Prime de se procurer le OnePlus 11 en promotion. En effet, le smartphone de la marque asiatique disponible dans sa version 128 Go et son coloris vert est au prix de 539,99 euros au lieu de 784,19 euros ; soit une réduction de près de 250 euros.

Concernant ses points forts, le OnePlus 11 lié au bon plan Amazon est équipé d'un écran AMOLED 2K de 6,7 pouces avec une définition de 3216 x 1400 pixels, d'un processeur Snapdragon 8 Gen 2, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 5000 mAh avec la recharge rapide et du système d'exploitation mobile Android 13 avec une surcouche OxygenOS 13.

Pour l'APN, on retrouve un capteur principal IMX890 1/1.56 pouce de 50 MP, un ultra Grand-angle Sony IMX581 de 48 MP, un téléobjectif Sony IMX709 de 32 MP et un capteur frontal Sony IMX471 de 16 MP. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours jeter un oeil à notre article consacré au test du OnePlus 11.