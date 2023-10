Prime Day : le SSD Crucial P5 Plus 1To compatible PS5 est à tout petit prix !

C’est le premier jour du Prime Day et les offres se bousculent depuis ce matin. Les gamers sont particulièrement chanceux car ils bénéficient de très belles promotions comme ce disque dur SSD de 1 To compatible Playstation 5 pour 65 € !

Vous cherchez un excellent SSD compatible PS5 à prix réduit ? Amazon a pensé à vous pendant le Prime Day. Le SSD Crucial P5 Plus de 1To est affiché à seulement 65,99 € alors qu'il est toujours en vente à plus de 160 € sur le site de Crucial.

Le Prime Day Amazon dure deux jours et il est réservé aux membres Prime. Si vous n’êtes pas membre, aucun problème, Amazon offre 30 jours d'essai gratuit. Cela vous permet d’accéder aux offres du Prime Day sans rien débourser. Vous aurez aussi accès pendant 30 jours aux avantages Prime, comme l’accès à la plate-forme de streaming Prime Video ou la livraison gratuite à domicile en un jour.

Le disque SSD interne Crucial P5 Plus de 1To sera parfaitement adapté pour votre ordinateur pour une utilisation intensive comme du gaming ou de la création graphique. Compatible Playstation 5, il est bien plus rapide que ce qu’exige la console de Sony. Vous aurez donc d’excellentes performances en jeu avec des vitesses pouvant aller jusqu’à 6 600 Mo/s. Avec son dissipateur thermique intégré, le disque dur interne SSD Crucial P5 Plus 1To M.2 PCIe Gen4 NVMe ne risque pas de chauffer et gardera donc d’excellentes performances même après de longues heures de jeu. Par ailleurs, grâce à la technologie Microsoft DirectStorage activée, vous aurez des chargements de jeux et de ressources accélérées. En bref, c’est le disque dur SSD parfait pour les gamers et plus spécifiquement les joueurs de PS5.

