Les meilleurs deals sur les casques audio et écouteurs sans fil (Prime Day)

Plusieurs casques audio et écouteurs sans fil sont à prix cassé sur Amazon dans le cadre de son opération de ventes Flash du Prime Day. Il ne reste plus que quelques heures pour profiter de ces offres.

Le Prime Day dont la deuxième vague de 2023 s'intitule Les Jours Flash Prime fait fondre les prix de nombreux produits sur Amazon. Dans le rayon audio, plusieurs casques et écouteurs sans fil dont quelques-uns des modèles populaires du marché font l'objet de réductions non négligeables. C'est le cas du Sony WH-1000XM5, du Bose QC 45 ou encore des écouteurs Galaxy Buds.

Casques audio et écouteurs sans fil : le top des offres du Prime Day d'Amazon

Quels écouteurs ou casque sans fil choisir pour le Prime Day ?

Si vous recherchez le meilleur rapport qualité-prix pour des écouteurs, le Galaxy Buds 2 de Samsung est affiché à 89,99 € pendant le Prime Day au lieu de 150 €, son prix de lancement. Ces écouteurs conçus en partenariat avec AKG sont équilibrés sur tous les aspects : réduction de bruit, qualité de son, autonomie. Et ils offrent une expérience optimale avec tous les smartphones et pas que ceux signés Samsung.

En entrée de gamme, vous avez les Echo Buds 2 d'Amazon et les Jabra Elite 3, tous deux vendus sous la barre des 60 € pour une expérience sonore satisfaisante. Ils disposent par ailleurs de la fonction de réduction de bruit active. Pour une expérience encore plus haut de gamme, vous pouvez opter pour les Google Pixel Buds Pro, les Bose QC Earbuds II ou encore le Jabra Elite 10 sous la barre des 200 euros.

Venons-en aux casques audio. La référence du marché, le Sony WH-1000XM5 vient de passer juste sous la barre des 300 € (299,99 €) sachant qu'il a été lancé à 419 €. Cela correspond à une réduction de 120 euros. Pour une expérience tout aussi qualitative, le Bose QuietComfort 45 est à 199 € en ce moment dans le cadre des ventes flash du Prime Day. Notez que ce casque a été lancé au prix de 270 €.

Le meilleur rapport qualité prix de notre sélection se trouve chez Sennheiser avec ses deux modèles HD 450 SE et 599 SE. Le premier est sans fil, avec réduction de bruit active et le second est filaire, sans ANC.

Enfin, en entrée de gamme vous avez le Soundcore Life Q30 de Anker qui offre la réduction de bruit active et un son équilibré pour tout juste 55 €. Si vous recherchez un casque audio avec un son correct, l'ANC et que vous avez un petit budget, on vous le recommande tête baissée.

