Prime Day : le drone DJI Mini 2 Fly More Combo passe à moins de 500 euros, vite !

Pour filmer vos vacances, un évènement ou juste pour vous amuser à voler, un drone permet de faire des images vues du ciel époustouflantes. La marque DJI est la spécialiste des drones grand public. Le DJI Mini 2 Fly More Combo est particulièrement adapté aux pilotes débutants. Pour moins de 500 euros, vous avez un pack complet avec l’assurance Care Refresh incluse.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous cherchez un petit drone simple à transporter et facile à piloter en toute sécurité ? Alors le DJI Mini 2 Fly More Combo est particulièrement adapté à vos besoins. Il s’agit d’un pack complet avec le drone avec sa télécommande, une sacoche de transport, trois batteries et tous les accessoires indispensables. Mais ce n’est pas tout car ce pack inclus aussi l’assurance Care Refresh qui vous couvre en cas d’accident ou d’usure naturelle. Normalement disponible à 629 euros, le DJI Mini 2 Fly More Combo voit son prix chuter à seulement 499 euros sur Amazon à l’occasion du Prime Day. Une belle promotion de 130 euros, ça ne se refuse pas !

Le DJI Mini 2 est, comme son nom l’indique, un drone très compact et léger. Il ne pèse que 249 grammes. Vous pourrez donc le transporter dans n’importe quel sac, sans aucun problème. Avec une seule batterie, il offre une autonomie maximale de 31 minutes. Grâce au trois batteries fournies dans le pack, vous aurez donc largement de quoi voler plus d’une heure sans souci. Bien qu’il soit tout petit, le DJI Mini 2 est suffisamment puissant pour voler avec des vents de niveau 5. Il est aussi assez résistant pour voler à une altitude maximum de 4000 mètres. Vous pourrez donc l’utiliser sans problème en montagne. Le drone est bien évidemment équipé d’une caméra stabilisée sur trois axes pour prendre des photos et vidéos de très haute qualité avec des mouvements fluides. Vous pourrez ainsi prendre des photos de 12 mégapixels et des vidéos 4K ultra HD. La radiocommande fournie est à la fois confortable et simple d’utilisation. Elle assure une connexion sécurisée avec l’appareil tout au long du vol.

Pour rappel, c’est le dernier jour pour profiter des offres Prime Day Amazon. Pour pouvoir y accéder, vous devez être membre Prime et, si ce n’est pas le cas, il vous suffit de souscrire gratuitement aux 30 jours d'essai.

À lire également : Retrouvez notre sélection des meilleurs bons plans du Prime Day ici.