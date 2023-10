Prime Day : le prix de la souris gamer sans fil Logitech G502 Lightspeed continue de baisser !

Le Prime Day ne dure que deux jours sur Amazon. Il ne faut donc pas rater les meilleures offres. Le site américain n’oublie pas les gamers en proposant une souris sans fil Logitech à petit prix. C’est le moment de compléter votre setup avec une des meilleures souris gaming !

Normalement en vente au prix officiel de 159 euros sur le site de Logitech, cette souris avait déjà vu son prix baisser une première fois il y a seulement quelques jours sur Amazon. À l’occasion du Prime Day, Amazon a décidé de baisser encore son prix pour atteindre seulement 61,99 euros, soit le prix le plus bas jamais constaté. Pour rappel, pour pouvoir accéder à cette offre, vous devez être membre Prime. Si ce n’est pas le cas, bonne nouvelle, vous avez 30 jours d'essai gratuit pour pouvoir profiter des offres mais aussi des nombreux avantages Prime, comme la livraison gratuite à domicile en un jour.

La souris gamer sans fil Logitech G502 Lightspeed possède de très nombreux atouts qui en font certainement l’une des meilleures souris gaming du marché. Tout d’abord, Logitech a tout fait pour réduire au maximum le poids de la bête. Si la G502 originale était déjà légère, on apprécie d’autant plus les 7 grammes gagnés sur cette version Lightspeed. Pour trouver votre équilibre idéal, un système de poids ajustables est inclus. Le confort d’utilisation n’est pas en reste avec un design parfaitement ergonomique et la présence de revêtements en caoutchouc.

Côté technologie sans fil, comme le nom Lightspeed l’indique, on est sur du très rapide avec aucune latence et une connexion très fiable. Le capteur Hero 25K nouvelle génération est le meilleur à ce jour avec une vitesse de suivi de plus de 400 IPS sur l'ensemble de la plage de 25600 DPI. Il est 10 fois plus performant que sur les précédentes générations de souris. La molette est débrayable. Vous avez le choix entre un défilement libre, rapide et fluide ou un défilement cranté standard. La souris possède aussi 11 boutons programmables avec des combinaisons de touches, des macros… Côté batterie, on profite d’une autonomie conséquente de 60 heures. Si nécessaire, en seulement 5 minutes de charge, vous récupérez 2h30 d’autonomie. Enfin, elle est compatible avec le tapis Powerplay pour une charge sans fil en continue.

