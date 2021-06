Prime Day 2021 : le top des bons plans Amazon avant le début de l’évènement

Alors que le Prime Day 2021 débute le lundi 21 juin à partir de minuit, Amazon propose d'ores et déjà quelques offres en exclusivité pour les membres Prime. Il y a par exemple une offre permettant de profiter d'Amazon Music HD gratuitement pendant 4 mois, mais aussi des promos sur des appareils domotiques tels que la caméra de surveillance Blink Mini ou la sonnette connectée Ring Vidéo Doorbell.

Prime Day 2021 Amazon : quelles sont les offres dispos avant le début de l'évènement

Plus que quelques jours avant le début du Prime Day Amazon 2021 qui se déroule les 21 et 22 juin. L'enseigne en ligne propose quelques offres très intéressantes pour vous permettre d'avoir un avant goût de ce qui vous attend lors de cette édition 2021. Ainsi, il est possible de s'équiper de la caméra de surveillance Blink Mini, de la sonnette connectée Ring Vidéo Doorbell ou encore d'un kit alarme Ring à petit prix. Des bons plans qui sont valables dès à présent, jusqu'à la fin du Prime Day.

La majorité des offres présentées sont valables uniquement pour les abonnés Prime. Pour rappel, les personnes souhaitant souscrire au programme Prime peuvent profiter d'un essai gratuit pendant une durée de 30 jours. Pour rappel, le prix l'abonnement Prime est à 5,99 € par mois ou 49 € à l'année.

4 mois offerts à Amazon Music HD

Si vous êtes membre Prime, vous pouvez profiter de 4 mois offerts au service de streaming musical Music HD et 3 mois si vous êtes client standard. Ce bon plan est valable uniquement sur les offres individuelles Amazon Music Unlimited HD. Aussi, les personnes déjà abonnées ne peuvent pas en bénéficier. Cependant, vous pouvez créer un nouveau compte pour en profiter.

L'offre est valable qu’une fois par client et compte client. Au terme des trois mois, l'abonnement à Amazon Music HD sera reconduit automatiquement au tarif mensuel de 9,99 € jusqu’à sa résiliation. Mais puisque c'est sans engagement, vous pouvez l'annuler à tout moment sans frais.

Le service Amazon Music HD donne accès à un catalogue de plus de 75 millions de titres en HD et cela, sans publicités et en illimité. On retrouve également un mode hors connexion qui permet d’écouter votre musique sans connexion internet (une fois après l’avoir téléchargée). Un mode mains-libres est également de la partie grâce à l'assistant vocal Alexa. Très facile à utiliser, il suffit d'ouvrir l’application Amazon Music et demander à Alexa de jouer les morceaux musicaux sans avoir à utiliser le smartphone ou la tablette.

Bon d'achat de 10 € offert pour 10 € dépensés

Pour soutenir les petites et moyennes entreprises, Amazon leur donne l’occasion de vendre leurs produits auprès de millions de membres Prime dans le monde entier. Concrètement, cet initiative permet aux membres Prime de profiter d'un bon d’achat de 10 € pour tout achat de 10 € ou plus sur les produits éligibles de petites entreprises et visibles sur une page dédiée.

Cette offre est valable pour les actuels et nouveaux clients du programme d'Amazon jusqu'au dimanche 20 juin 2021. Concernant le bon d'achat, ce dernier vous sera envoyé par e-mail sous forme de code promotionnel. Il pourra être utilisé du 21 juin à 00h00 au 22 juin à 23h59 durant toute la durée du Prime Day. Le coupon pourra être dépensé sur tous les produits vendus et expédiés par Amazon (hors livres, produits digitaux, préparations pour nourrisson, cigarettes électroniques, alcool, produits phytopharmaceutiques et chèques cadeaux).

Mini caméra de surveillance Blink Mini à 24,99 €

Envie de vous équiper d'une caméra de surveillance pas chère mais performante ? Amazon propose à ses membres Prime une réduction de 15 € sur la caméra Mini Blink. Il est ainsi possible de l'avoir à 24,99 € au lieu de 39,99 €, ce jusqu'à la fin du Prime Day.

Concernant les caractéristiques techniques de la Blink Mini, il s'agit d'une caméra de surveillance d'intérieur HD (1080p, champ de vision 110 degrés) avec détection de mouvements et système audio bidirectionnel. Des notifications sont transmises sur un smartphone dès qu'un mouvement est détecté.

La configuration du produit se fait en quelques minutes seulement : il suffit de brancher la caméra sur une prise électrique, de la connecter au réseau WiFi domestique et de l'ajouter à l'application Blink Home Monitor. Enfin, la caméra Blink Mini est fournie avec un support, 2 vis de fixation, un câble USB et un adaptateur secteur.

Sonnette connectée Ring Video Wired Doorbell à 39 €

On continue avec une autre offre Prime Day très intéressante. La sonnette Ring Video Doorbell Wired à 39 euros au lieu de 59 euros. Cela représente une réduction immédiate de 20 €. Pour son achat, vous bénéficiez également d'un essai gratuit de 90 jours à l'abonnement Ring Protect.

Pour en revenir au produit d'Amazon, la sonnette filaire dispose d'une résolution HD 1080p avec système audio bidirectionnel, d'une détection de mouvements avancée, d'une connectivité 2,4 GHz standard et des paramètres de confidentialité personnalisables.

Il est possible de recevoir des notifications instantanées directement sur son téléphone, son appareil Alexa ou son Ring Chime quand un visiteur appuie sur la sonnette ou déclenche les détecteurs de mouvements. Enfin, le Ring Video Doorbell Wired est notamment fourni avec des outils et vis d'installation, un guide de démarrage rapide et un autocollant d'avertissement.

Kit alarme Ring à partir de 149 €

Envie de sécuriser votre habitat ? Profitez de cette offre réservée à tout le monde et pas seulement aux membres Prime. Les kits alarme de la marque Ring 5 et 7 et 10 pièces pièces à respectivement 149 €, 179 € et 229 €. Une excellente affaire sachant qu'on les trouve généralement à 308 €, 368 € et 394 €. Une réduction de plus de 50% donc pour les membres Prime.

Concernant les kit d'alarme Ring, le premier est composé de 5 pièces dont : une base, un pavé numérique, un capteur de contact, un détecteur de mouvements et un amplificateur de portée. Le deuxième kit en promo comprenant 7 pièces est quant à lui composé des éléments suivants : une base, un pavé numérique, deux capteurs de contact, deux détecteurs de mouvements, un amplificateur de portée et une Ring Indoor Cam.

Celui composé de 10 pièces inclus : une base, un pavé numérique, 4 capteurs de contact, 3 détecteurs de mouvements et un amplificateur de portée. Trois packs idéaux pour les personnes à la recherche d'un système de protection complet pour leur maison ou appartement.

Enfin, les systèmes d'alarme Ring sont à installer par vous-même. Ils peuvent en outre être associés à un service de surveillance assistée et de connectivité cellulaire pour 10 €/mois (en option). Ne tardez pas trop si vous souhaitez en profiter, les pièces en stock risquent de s'écouler à la vitesse de l'éclair.

Système Wi-Fi maillé Amazon eero à 181 €

Si vous avez une maison dotée de plusieurs annexes ou un appartement spacieux, le système Wifi maillé Amazon eero peut-être indispensable pour étendre le signal Wifi dans ces derniers. Alors qu'il est habituellement proposé à 279 €, vous pouvez l'avoir en étant abonné à Prime pour 181 € soit une économie de 78 €. Si vous souhaitez vous procurer un seul répéteur, vous pouvez le faire en déboursant 64 € au lieu de 99 € pour les membres non Prime.

Ces répéteurs Wifi (système maillé) se connectent à votre modem existant pour fournir une couverture Wi-Fi sur 140 m² fiable et rapide à votre domicile. Intégrant la technologie TrueMesh le routeur répéteur Wifi eero achemine intelligemment le trafic pour éviter la congestion, la mise en mémoire tampon et les pertes de connexion.