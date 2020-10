PlayStation Plus novembre 2020 : voici les jeux PS4 et PS5 gratuits ce mois-ci

PlayStation Plus permet à ses abonnés de jouer à deux jeux PS4 en novembre 2020. Pour la première fois, Sony offre aussi un jeu compatible avec les PS5. Ce mois-ci, il est donc possible d'installer gratuitement La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre, Hollow Knight : Voidheart Edition et Bugsnax.

Ce mercredi 28 octobre, Sony a levé le voile sur la liste des jeux offerts dans le cadre de l'abonnement PlayStation Plus. Comme c'est le cas depuis plusieurs mois, le groupe nippon n'offre plus de jeux PS3 ou PS Vita. Par contre, Sony se met à offrir des titres compatibles avec les PS5, dont le lancement mondial est imminent.

Voici la liste des jeux PS4 et PS5 offerts en novembre 2020

Sur PS4, on vous conseille d'abord de tester La Terre du Milieu – L’Ombre de la Guerre. Ce jeu d’action-aventure efficace mais classique vous plongera dans l'univers imaginé par Tolkien avant les événements du Seigneur des Anneaux. Les fans de la saga seront comblés. Ensuite, on vous invite à essayer Hollow Knight – Voidheart Edition. Ce jeu d’aventure et d’exploration se distingue par ses graphismes travaillés et poétiques.

La Terre du Milieu – L’Ombre de la Guerre sur PS4 : à télécharger dès le mardi 3 novembre 2020

Hollow Knight – Voidheart Edition sur PS4 : à télécharger dès le lundi 30 novembre 2020

Bugsnax sur PS5 : à télécharger dès le 19 novembre 2020 et jusqu'au 4 janvier 2021

Pour les chanceux qui recevront leur PS5 ce mois-ci, Sony offre Bugsnax, un jeu d'enquête aux graphismes enfantins qui se déroule sur une île peuplée de créatures fantastiques. Que pensez-vous de la sélection mensuelle de Sony ? Lequel vous tente le plus ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.