PlayStation Plus juin 2020 : voici les jeux gratuits ce mois-ci

PlayStation Plus permet de jouer gratuitement à des jeux vidéos PS4 tous les mois. Sony vient d’ailleurs de lever le voile sur la sélection du mois de juin 2020. Comme prévu, les abonnés peuvent installer gratuitement sur leur console Call of Duty : WWII et Star Wars Battlefront II. Bref, c’est une sélection de haut vol qui vous attend !

Fidèle à ses habitudes, Sony vient de lever le voile sur la courte liste des jeux PS4 offerts le mois prochain. Contrairement à la coutume, la firme nippone a révélé le contenu de la sélection en deux étapes. Il y a quelques jours, Sony avait déjà annoncé l’arrivée de Call of Duty : WWII. Le jeu de guerre est disponible gratuitement depuis le 26 mai 2020 sur le PS Store.

Découvrez la liste des jeux PS4 offerts en juin 2020

Plus récemment, Sony a révélé le nom du second jeu PS4 offert. Comme les fuites l’avaient prédit, il s’agit de Star Wars Battlefront II, le jeu de tir à la première et troisième personne qui se déroule dans l’univers de Star Wars. Sorti en 2017, le jeu permet d’incarner des personnages cultes comme Dark Vador, Yoda ou le compte Dooku.

Call of Duty : WWII – à télécharger dès le 26 mai 2020

Star Wars Battlefront II – à télécharger à partir du 2 juin 2020

Comme prévu, Sony a mis le paquet ce mois-ci avec 2 titres AAA.On rappellera que les 2 jeux de simulation offerts en mai 2020, à savoir Cities: Skylines et Farming Simulator 19, sont toujours disponibles au téléchargement jusqu’au 2 juin 2020. Pour rappel, la formule PlayStation Plus de 12 mois est à -30% dans le cadre des French Days jusqu’au 8 juin 2020. Que pensez-vous de la sélection de ce mois-ci ? Quel jeu allez-vous récupérer ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.