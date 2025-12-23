Google Photos : retrouvez les photos de vos proches et animaux de compagnie en un clic grâce à ces deux nouveaux raccourcis

Google poursuit ses efforts pour faciliter la recherche de personnes ou d’animaux de compagnie dans son application Photos. La firme de Mountain View introduit pour ce faire deux nouveaux raccourcis, actuellement déployés sur Android et iOS.

Google Photos est aujourd’hui l’une des applications incontournables de la firme de Mountain View. Et si l’entreprise tente de la transformer en plateforme d’édition de photos de plus en plus poussée, notamment grâce à l’IA, sa vocation première est d’être une galerie recensant tous vos médias.

Vous faites peut-être partie de ces utilisateurs qui ont des milliers de photos sur l’application : la fonction Rechercher de l’application Photos est donc très pratique pour retrouver LA photo exacte dont vous avez besoin. Bonne nouvelle : Google simplifie encore la recherche de photos de personnes et d’animaux de compagnie grâce à deux nouveaux raccourcis.

Google Photos introduit deux nouveaux raccourcis pour faciliter la recherche de clichés

Pour retrouver des clichés, la fonctionnalité Rechercher n’est pas la seule solution. En quête d’une photo sur laquelle figure une personne ou un animal en particulier ? L’option Groupes de visages est parfaite pour cela : elle regroupe les visages similaires et crée automatiquement des albums individuels constamment mis à jour et accessibles via Collections > Personnages et animaux. Pour en faciliter la gestion, vous pouvez appliquer un libellé : il suffit de cliquer sur un visage et d’Ajouter un nom. Vous pouvez ensuite effectuer une recherche avec ce nom.

La firme de Mountain View a écouté les demandes des utilisateurs, qui souhaitaient « un moyen plus simple de retrouver les photos et vidéos des personnes importantes dans [leur] vie sur Google Photos » et va désormais encore plus loin pour faciliter la recherche. Elle a discrètement annoncé l’ajout de deux raccourcis vers les groupes de visages : un dans la recherche classique, et un dans Ask Photos.

Dans l’onglet Rechercher, la rangée de visages emblématique de Groupes de visages s’affiche en haut de l’écran ; dans Ask Photos, il faut toucher la barre de recherche. Appuyer sur l’un des visages permet d’accéder à toutes les photos de cette personne – ou animal de compagnie. Pour trouver d’autres personnes – ou animaux –, il suffit d’appuyer sur les trois points.

Pour profiter de ces raccourcis, qui sont en cours de déploiement, il faut que la fonctionnalité Groupes de visages soit activée. Cette nouveauté est disponible sur Android, iPhone et iPad.