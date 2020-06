PlayStation Plus juillet 2020 : voici les jeux PS4 gratuits ce mois-ci

Les jeux PlayStation Plus gratuits en juillet 2020 viennent d’être dévoilés. Une fois n’est pas coutume, les abonnés ont droit à trois jeux plutôt que deux habituellement. Sony se montre généreux à l’occasion des 10 ans du service PS Plus. Les fans de Lara Croft pourront notamment redécouvrir Rise of the Tomb Raider en version complète avec l’ensemble des DLC.

PlayStation Plus se fait vieux ! Depuis 10 ans maintenant, les abonnés ont droit tous les mois à une sélection de jeux gratuits en plus de la possibilité de joueur en ligne et de profiter d’autres petits goodies comme des remises exclusives et la sauvegarde dans la Cloud dans la limite de 10 Go de stockage. Une telle occasion se célèbre et c’est donc à juste titre que Sony propose une sélection de 3 jeux PS4 aux abonnés PlayStation Plus pour le compte de juillet 2020. Cela ne se refuse pas.

La liste des jeux PS4 offerts en juillet 2020

Après Call of Duty WWII et Star Wars Battlefront II, deux autres franchises de taille s’invitent dans la fournée de jeux PS Plus gratuits en juillet 2020. On commence par Rise of The Tomb Raider, le deuxième épisode du reboot de la célèbre licence Tomb Raider. Prenez le contrôle de Lara Croft et vivez/revivez l’une des expériences les plus captivantes de la franchise. Un chef-d’oeuvre signé Crystal Dynamic.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

NBA 2K20

Erica

On glisse sur le terrain sportif avec le deuxième jeu de la sélection qui s’adresse aux amateurs de basketball. Sony vous propose de télécharger gratuitement NBA 2K20, la dernière édition du jeu de simulation de 2K Sport. Enfin, le troisième jeu offert aux abonnés PlayStation Plus en juillet 2020 n’est autre qu’Erica, un jeu pas comme les autres.

Cette exclusivité PS4 sortie en août 2019 est une tentative de Sony de décliner le genre Full Motion Video (FMV) sous un nouveau jour en créant le parfait trait d’union entre jeu vidéo et film. Il s’agit d’un thriller interactif qui vous plonge dans un univers ténébreux fait de meurtres et dans lequel vos choix déterminent la suite du scénario. Tous les trois jeux proposés seront disponibles dès le 7 juillet , et ce, jusqu’au 3 août 2020.