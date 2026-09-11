Piratage : Canal+ s’allie à LaLiga pour lutter contre le streaming illégal

Canal+ et LaLiga signent un accord antipiratage visant à lutter contre le streaming illégal dans près de 50 pays. Les deux entités dénoncent un important manque à gagner causé par les plateformes illicites.

canal+ augmentation prix
Crédits : Adobe Stock

Les initiatives contre le piratage se multiplient. Les acteurs du sport sont les premiers touchés par ce phénomène et cherchent continuellement à renforcer les dispositifs de lutte contre le streaming illégal. C’est dans ce contexte que Canal+ et LaLiga, organisme qui gère le championnat de football espagnol, annoncent un nouveau partenariat.

Celui-ci couvre près de 50 pays dans lesquels Canal+ diffuse LaLiga en Europe, en Afrique subsaharienne et à Haïti. Ce n’est donc pas le cas de la France, puisque depuis le début de cette saison, LaLiga a opté pour un système à deux diffuseurs avec Disney+ et DAZN, pour un contrat qui s’étend jusqu’à la saison 2028/2029. Mais nul doute que les protections qui vont être mises en place dans le cadre de cette alliance risquent d’être ensuite exploitées pour d’autres contenus diffusés par Canal+ en France ou pour les matchs de LaLiga retransmis par d’autres chaînes.

Canal+ et La Liga vent debout contre le piratage

Concrètement, ce rapprochement entre Canal+ et LaLiga consiste en une mise en commun des technologies antipiratage des deux entreprises, ainsi qu’en la mise en place d’enquêtes conjointes et d’actions de lobbying auprès des instances et des autorités. “La prochaine étape immédiate consiste à réunir nos équipes et à les faire travailler ensemble”, a déclaré Maxime Saada, directeur général de Canal+, auprès de Reuters.

Javier Tebas, le président de LaLiga, précise que l’accord était en négociations depuis plusieurs mois déjà. Son objectif est de trouver ensemble des réponses rapides aux actions des réseaux criminels, parviennent à s’adapter aux mesures antipiratages et à changer rapidement de tactique. “Le piratage affecte la principale source de revenus des clubs : les droits audiovisuels”, ajoute Javier Tebas.

Maxime Saada renchérit en indiquant que le piratage est estimé à 1,5 milliard d’euros de pertes rien qu’en France et coûte à l’État plusieurs centaines de millions d’euros de recettes fiscales chaque année. La Ligue 1 est d’ailleurs très touchée par la baisse du montant des droits TV, Ligue 1+ rapportant bien moins d’argent que la vente de droits à des diffuseurs tiers.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Apple Watch : votre montre connectée pourra vous écouter en permanence, voici comment l’éviter

Les futures Apple Watch Series 12 et l’Ultra 4 vous écouteront en permanence. Heureusement, il existe des solutions simples pour protéger efficacement votre vie privée… Face à la plupart de…

Fin des supports physiques : Sony s’emmêlerait les pinceaux, une plainte met en difficulté l’entreprise

Si l’on en croit les conditions d’utilisation de Sony, vos jeux au format numérique ne vous appartiennent pas vraiment. Et pourtant, le fabricant de la PlayStation 5 n’a pas toujours…

C’est parti pour les précommandes des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max : où les acheter au meilleur prix ?

Apple a lancé les précommandes des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max ce samedi 12 septembre 2026. Les deux smartphones seront livrés à partir du 18 septembre, avec des…

GTA 6 : voici l’heure exacte à laquelle vous pourrez enfin y jouer en France

La plupart des fans connaissent la date de sortie du très attendu Grand Theft Auto 6. Toutefois, l’heure exacte de la sortie de GTA 6 était encore entourée de mystère….

Windows 11 : cette mise à jour ramène une option très regrettée de Windows 10

La Build 28000.3079 de Windows 11 est enfin là. Celle-ci comporte bon nombre de nouveautés. Parmi celles-ci, on retrouve notamment une option de personnalisation très attendue… Chez Microsoft, les mises…

Universal Music se lance à son tour dans l’IA, vous allez pouvoir remixer vos chansons préférées

Universal Music Group accueille l’intelligence artificielle à bras ouverts. Le géant musical va vous permettre de générer des remixes, mashups et autres modifications de chansons à base d’IA. L’industrie musicale…

Test Samsung Galaxy Z Fold8 : ce nouveau format est-il plus qu’une belle surprise ?

Fin juillet 2026, Samsung annonçait l’arrivée de trois nouveaux smartphones pliants, dont le Galaxy Z Fold8. Ce dernier se démarque grâce à son nouveau format d’écran, aussi bien externe qu’interne….

Pourquoi chaque iPhone Duo vendu par Apple fait la fortune de Samsung

Le tout premier mobile pliable d’Apple, l’iPhone Duo, est vendu très cher et devrait faire gagner beaucoup d’argent… à Samsung, qui fournit l’écran. Apple a présenté son iPhone Duo, son…

Cette TV QD-Mini LED de 55 pouces avec Google TV est à 385 € pour les French Days (-45 %)

Les téléviseurs QLED Mini LED sont généralement plus chers que les modèles QLED classiques. Cdiscount propose pourtant le 55MG7C15, une TV de 55 pouces équipée d’une dalle QD-Mini LED 4K,…

Windows 11 : une mise à jour améliore considérablement l’expérience Bluetooth

Microsoft déploie une mise à jour corrigeant plusieurs problèmes relatifs au Bluetooth sur Windows 11. L’éditeur est conscient des frustrations que peuvent rencontrer les utilisateurs et souhaite continuer à améliorer…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.