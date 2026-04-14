Ces 35 sites pirates sont désormais bloqués en France… sur demande de l’Espagne

La Liga, le championnat de football espagnol, a obtenu le blocage en France, avec le soutien de beIN Sports, de 35 sites pirates diffusant des matchs illégalement. Les FAI, les services DNS et les fournisseurs de VPN sont tenus de s'assurer que l'accès à ces plateformes devienne impossible.

Les ayants droit français sont très actifs et exercent un fort lobbying pour que le gouvernement et la justice serrent la vis et octroient plus de moyens à la lutte contre le piratage sportif. Et voilà que des acteurs étrangers viennent entrer dans la danse. Il s'agit en l'occurrence de La Liga, l'entité qui gère les intérêts du championnat espagnol de football.

Le Tribunal judiciaire de Paris a rendu sept décisions simultanées obligeant plusieurs types d'intermédiaires en ligne (FAI, services DNS et fournisseurs de VPN) à bloquer 35 noms de domaine appartenant à des sites de streaming sportif. L'objectif est d'éviter que les utilisateurs puissent facilement éviter les restrictions en utilisant un DNS différent ou par l'usage d'un VPN en s'attaquant d'un coup à l'ensemble des niveaux de la pile technique.

Des FAI aux VPN en passant par les DNS

Les arrêtés sont valables jusqu'au 21 juin 2026 mais peuvent être renouvelés facilement. Surtout, ils peuvent inclure de nouveaux noms de domaine, sans que la procédure doive reprendre de zéro à chaque fois. Il faut seulement que leur blocage soit approuvé par l'ARCOM. La liste des sites diffusant illégalement les matchs de foot qui doivent être bloqués devrait donc rapidement s'allonger.

Les injonctions concernent les quatre grands fournisseurs d'accès à internet français (Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom), ainsi que certains FAI alternatifs. Trois résolveurs DNS parmi les plus populaires, Google, Cloudflare et Quad9, ont aussi été contraints de mettre en place de telles mesures de blocage. Les utilisateurs peuvent en effet simplement changer le DNS fourni par leur FAI par un DNS public pour débloquer les sites qui sont censés ne plus être accessibles après l'intervention du FAI.

Enfin, les services de VPN, qui offrent une autre solution technique pour s'affranchir des blocages, doivent également courber l'échine. ProtonVPN, CyberGhost, ExpressVPN, NordVPN et Surfshark, cinq acteurs majeurs du marché VPN grand public, ont été cités. Les entreprises de VPN ont combattu cette décision, invoquant par exemple la directive européenne sur le commerce électronique, mais n'ont pas réussi à convaincre le juge, rapporte TorrentFreak.

Quand beIN Sports France intervient pour soutenir La Liga

Dans un premier temps, La Liga n'a pas obtenu gain de cause devant la justice française, qui estimait que La Liga n'avait pas à la saisir. L'article L. 333-10 du Code du sport prévoit en effet que seuls les titulaires de droits, les sociétés de radiodiffusion et les ligues sportives professionnelles sous juridiction française peuvent intenter une action en référé. Pour contourner cette subtilité, La Liga a demandé à beIN Sports France, qui diffuse les matchs de championnat espagnol chez nous, d'intervenir. Légitime devant la loi française, le groupe audiovisuel a pu documenter un préjudice subi avec des images visibles de son logo dans les flux pirates.

“Ces décisions constituent une avancée majeure car elles étendent la protection à l’ensemble de l’écosystème technique sur lequel repose actuellement le piratage. La lutte contre la fraude audiovisuelle doit se développer grâce à la collaboration, comme c’est le cas ici avec beIN Sports France, qui a joué un rôle essentiel dans la mise en place d’une défense solide et efficace sur le marché français”, a déclaré Javier Tebas, le président de La Liga espagnole.

L'Espagne est l'un des pionniers en matière de lutte contre le piratage sportif. En février dernier, nous vous rapportions que la Liga avait réussi à obliger les VPN à bloquer les services IPTV et de streaming pirates en Espagne, et que des décisions similaires pourraient se produire en France. Chez nos voisins, des sites légitimes sont mis hors ligne à cause des blocages DNS intensifs exercés lors des matchs de Liga, coupant l'accès à une partie du web. De telles conséquences pourraient désormais avoir lieu chez nous.

La liste des 35 noms de domaine pirates bloqués