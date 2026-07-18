Piratage : la justice française ordonne le blocage et le déréférencement des services de streaming et d’IPTV illicites

La LFP a obtenu une nouvelle victoire contre les services de streaming et d'IPTV diffusant illégalement la Ligue 1. Les FAI, VPN, moteurs de recherche et résolveurs DNS et CDNvont devoir bloquer et déréférencer ces plateformes.

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Crédits : 123rf

Les mesures contre le piratage sportif se font de plus en plus nombreuses et strictes en France. Le Groupe LFP, qui gère le championnat de France de football, annonce que plusieurs de ses assignations en justice ont trouvé écho auprès de 3e chambre du Tribunal judiciaire de Paris. Il évoque “une série de jugements majeurs ordonnant le blocage ou le déréférencement de services de streaming illicites et d'IPTV qui diffusent illégalement la Ligue 1 McDonald’s, la Ligue 2 BKT et le Trophée des Champions”.

Les injonctions seront applicables dès le début de la saison 2026/2027 de Ligue 2 BKT le 8 août et de Ligue 1 McDonald’s le 21 août. Elles doivent forcer tous les acteurs de la chaîne technique à prendre des dispositions pour empêcher l'accès aux services de diffusion pirates. Les fournisseurs d’accès à internet, les fournisseurs de VPN, les résolveurs DNS et CDN alternatifs, les moteurs de recherche, tous ces intermédiaires sont concernés.

Le blocage IP automatique et en temps réel va bientôt arriver

“Ces décisions permettent également au Groupe LFP, sous l’égide de l’Arcom, de faire bloquer les nouveaux sites pirates qui apparaitront au cours de la saison et de permettre leur déréférencement sur les moteurs de recherche. Elles ouvrent aussi la voie aux premiers blocages d’adresses IP, une mesure qui vise directement les infrastructures techniques utilisées par les services IPTV illégaux, dont le développement menace durablement le financement du sport professionnel”, déclare la LFP par voie de communiqué.

L'institution ajoute que le projet de blocage IP en temps réel via un processus automatisé est toujours d'actualité. Sous le contrôle de l’Arcom, il sera mis à l'oeuvre prochainement, apprend-on. En Espagne, un tel système existe déjà et il est très critiqué. Lors des matchs de Liga, une partie du web, dont une majorité de sites légitimes, devient inaccessible. Certaines plateformes pirates partagent en effet la même IP que des services légaux, qui deviennent des victimes collatérales. Espérons que le dispositif français soit plus mesuré.


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