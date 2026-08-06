Disney+ va diffuser les matchs de Liga en France

Disney+ va retransmettre 100 % des matchs de La Liga espagnole à partir de cette saison et pour au moins trois ans. La plateforme devient ainsi un acteur important du sport en France.

Liga Disney+
Crédit : Disney+

Surprise de taille dans le monde télévisuel sportif français. beIN Sports a perdu les droits de diffusion de La Liga, le championnat de première division espagnol, qui constituait l’un de ses principaux arguments pour attirer les clients. Les matchs du Real Madrid, du Barca et de toutes les autres équipes seront désormais à suivre au choix sur Disney+ ou DAZN. Chaque plateforme pourra retransmettre 100 % des matchs, il ne faudra donc pas s’abonner aux deux pour avoir accès à toutes les rencontres.

Si DAZN, qui possède déjà les droits de diffusion de la Serie A italienne, constitue un choix logique pour La Liga, celui de Disney+ est plus surprenant. Dans d’autres pays, aux États-Unis notamment, le service de streaming a accéléré ses efforts dans le sport ces dernières années, mais l’offre restait timide en France. En se payant La Liga, où jouent les deux plus grandes superstars du football en termes de notoriété (Kylian Mbappe et Lamine Yamal), Disney+ devient d’emblée un acteur important de la diffusion sportive chez nous.

La Liga arrive sur Disney+, sans que ça ne coûte plus cher aux abonnés

La retransmission de La Liga sur Disney+ et DAZN commence dès la saison 2026/2027 (premier match le 15 août) et s’étend jusqu’à la saison 2028/2029. Sur Disney+, c’est ESPN qui se chargera de la production, avec des commentaires en français. Les matchs seront disponibles sans coût supplémentaire pour tous les abonnés, quelle que soit la formule d’abonnement.

Javier Tebas, président de La Liga, explique que Disney+ peut permettre d’attirer un nouveau public pour suivre les matchs du championnat espagnol. Disney+ disposait déjà des droits aux États-Unis depuis plusieurs années. Et à partir de cette saison, c’est aussi le cas au Danemark, en Suède, en Finlande et en Islande. Au Royaume-Uni et en Irlande, le service de streaming diffuse un match par journée de championnat.

Disney+ a trouvé un moyen de fidéliser sa clientèle, alors que les nouveaux contenus TV se font plus rares sur la plateforme, qui a fortement ralenti la production de séries Marvel et Star Wars.


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