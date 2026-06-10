Ligue 1+ va coûter plus cher, voici les nouveaux prix de l’abonnement

Ligue 1+ va diffuser 100 % du championnat français en direct à partir de la saison prochaine, une offre qui se traduit par une hausse de prix. Les anciens abonnés bénéficient par contre d'une réduction bienvenue.

Ligue1+
Crédit : Logo Ligue 1+ / LFP Media, montage Phonandroid

La LFP prépare déjà la saison prochaine de Ligue 1. Elle vient de communiquer le calendrier complet des 34 journées de championnat pour la période 2026-2027, et annonce la nouvelle tarification de sa chaîne Ligue 1+. C'était attendu, LFP Media a décidé d'augmenter le prix de l'abonnement à Ligue 1+, en contrepartie de l'ajout de nouveaux contenus.

Le Pass Ligue 1 sera disponible pour 19,99 euros par mois avec un engagement sur une année et la possibilité de diffuser sur deux écrans en simultané pour les nouveaux abonnés. Bonne nouvelle pour les anciens clients, qui profitent d'une ristourne de 3 euros. Ils paieront 16,99 euros mensuels pour la même offre. Il faut par contre avoir été abonné au Pass Ligue 1 ou au Pass Black Friday avant le 30 novembre 2025 pour être éligible.

Ligue 1+ augmente ses prix et oblige à s'engager un an

Pour rappel, la saison dernière, l'abonnement coûtait 14,99 euros par mois avec un an d'engagement et 19,99 euros par mois sans engagement. On constate donc une hausse tarifaire de 5 euros mensuels pour les nouveaux abonnés avec engagement, qui oblige à payer pour les mois d'été sans compétition. Il semble que l'offre sans engagement soit totalement retirée, ce qui pourrait agacer bien des consommateurs si cette information se confirme.

Pour compenser ces mauvaises nouvelles, Ligue 1+ annonce l'intégralité de la Ligue 1 en direct, contre 8 matchs sur 9 pour la saison 2025/2026 (le dernier était retransmis par beIN Sports et il s'agissait souvent d'une affiche importante). On nous promet aussi une programmation renforcée et des contenus enrichis. La chaîne communique notamment sur :

  • Le multiplex du samedi soir à 20 h 45
  • La nouvelle Ligue 3 en intégralité (la Ligue 2 reste sur beIN Sports jusqu'en 2028/2029)
  • L'émission Ligue 1+ Le Club en clair le dimanche
  • Le Trophée des Champions entre Lens et le PSG le 16 août prochain
  • De nouveaux formats de contenus
  • La sonorisation des arbitres après un recours à la VAR

L'enjeu pour Ligue 1+ est de séduire les amateurs de football malgré la montée en puissance des sites de streaming et des services IPTV illégaux. Rappelons aussi que Ligue 1+ a gagné une bataille judiciaire contre la plateforme de partage de comptes Spliiit.

ligue1+ prix abonnement
Crédit : Ligue 1+ / LFP media

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