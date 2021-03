Oppo Find X3 Pro : deux vidéos officielles dévoilent le flagship

Le Oppo Find X3 Pro continue de se dévoiler. Plusieurs jours avant l'annonce officielle, un informateur réputé a mis en ligne deux vidéos officielles montrant le flagship. Ces séquences promotionnelles révèlent le design du smartphone et confirment plusieurs points clés de la fiche technique. Dans la foulée, la fuite confirme la présence d'un chargeur dans la boîte.

Ce mardi 2 mars 2021, Evan Blass, célèbre leaker de la galaxie smartphone, a publié deux vidéos officielles dédiées au Oppo Find X3 Pro, le prochain haut de gamme de la marque chinoise. La première vidéo, intitulée Find X3 Pro : The Movie, met en scène le flagship dans l'espace.

Cette séquence permet à Oppo de présenter plusieurs éléments de la fiche technique. On y apprend que le smartphone est équipé d'un appareil photo capable de prendre en charge un milliard de couleurs, une première pour un mobile. Au sein de ColorOS 11.2, l'interface basée sur Android 11, Oppo inclut des algorithmes dopés à l'intelligence artificielle capables d'adapter les réglages en fonction de la scène que vous souhaitez capturer. Oppo révèle aussi la présence de la recharge rapide filaire SuperVOOC de 65 W et de la recharge sans fil VOOC de 30W.

Oppo inclut un chargeur dans la boîte du Find X3 Pro

La seconde vidéo met en avant le design du Find X3 Pro. D'après la marque, plusieurs éléments du design du téléphone sont inspirés des satellites, des navettes spatiales et des océans. Enfin, Evan Blass publie une photo du contenu de la boîte. Contrairement à Apple et Samsung, Oppo continue d'inclure un chargeur secteur dans la boîte du smartphone.

Pour mémoire, Oppo déclinera sa nouvelle gamme de smartphones en trois versions : un Oppo Find X3 Neo, Oppo Find X3 Pro et un Oppo Find X3 Lite. Les smartphones seront tarifés entre 400 et 1200 euros. Le constructeur chinois présentera cette nouvelle génération le 11 mars 2021 lors d'une conférence. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Evan Blass