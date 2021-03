Oppo Find X3 Pro : la présentation aura lieu le 11 mars 2021, c’est officiel

Les smartphones de la gamme Find X3 seront officialisés le 11 mars 2021. Oppo a confirmé l’information en mettant en ligne la page YouTube où sera diffusé le live de la conférence. Trois smartphones y sont attendus : le Find X3 Lite, le Find X3 Neo et surtout le Find X3 Pro. Tous ont déjà fait l’objet de fuites.

Le mois de mars sera très certainement très chargé en nouveautés en annonces. Et c’est bien logique : cette année, pas de Mobile World Congress à Barcelone pour cause d’épidémie mondiale, comme en 2020. Les marques organiseront donc toutes un événement indépendant pour présenter les produits qui arriveront dans le courant du printemps. L’une d’entre elles sera évidemment Oppo chez qui nous attendons les Find X3.

La marque chinoise n’avait pour l’instant pas annoncé de date officielle pour la présentation de cette série de smartphones premium. Un simple « mars 2021 » avait été lâché il y a un mois et demi. Mais ce week-end, Oppo a enfin décidé d’officialiser la date précise de la conférence virtuelle pour présenter les Find X3. Il s’agira du 11 mars 2021. L’information a été dévoilée quand la firme a mis en ligne la page YouTube où sera diffusée la conférence en direct.

Le Find X3 Pro y sera bien officialisé, c'est officiel aussi !

La conférence aura donc lieu la semaine prochaine. Le début de la conférence aura lieu à 12h30, heure française. Parmi les hashtags utilisés par Oppo, vous retrouvez #OppoFindX3Pro. Si vous aviez besoin d’une autre confirmation de la présence du successeur du Find X2 Pro lors de cet événement, vous êtes servis ! Il devrait y avoir deux autres smartphones annoncés durant cet événement. Le Find X3 Neo et le Find X3 Lite. Oppo ne prend ici aucun risque et renouvelle simplement sa gamme du printemps 2020.

Ces trois téléphones ont fait l’objet de nombreuses fuites ces dernières semaines. Le Find X3 Pro a notamment été aperçu sur AnTuTu qui affirme qu’il est le smartphone le plus puissant du moment. Il sera doté d’une fiche technique haut de gamme et devrait être vendu en Europe entre 1000 et 1200 euros avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Les deux autres modèles devraient être proposés entre 700 et 800 euros pour le Neo et 400 et 500 euros pour Lite. Leur design a également fuité et révèle des lignes assez proches de la gamme Find X2.