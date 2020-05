Test du Oppo Find X2 Neo : le milieu de gamme qui se voulait premium

Après le Find X2 Pro, Oppo présente le Find X2 Neo. Positionné à 699 euros, le smartphone est animé par une plate-forme milieu de gamme dont le coeur est un Snapdragon 675G et offre de beaux atours. Mais ces derniers sont-ils assez riches pour occulter certains concurrents beaucoup plus agressifs ? Réponse dans ce test complet.

Oppo a présenté le 14 mai deux nouveaux smartphones compatibles 5G. Le premier est le Find X2 Neo. Le deuxième est le Find X2 Lite. Ce sont deux smartphones qui n’auraient pas dénoté dans la gamme Reno. Et pour cause : les versions 5G des Reno 3 et Reno 3 Pro sont pratiquement identiques à ces deux téléphones. Voilà un tournant bien curieux de la part d’Oppo dont la série Find est historiquement positionnée haut de gamme uniquement, à l’image du très ambitieux Find X2 Pro.

Le Find X2 Neo est le meilleur des modèles. Il profite d’une fiche technique très équilibrée et d’un design élégant, deux éléments que nous détaillerons dans ce test qui lui est dédié. Il est proposé à un prix premium, flirtant avec le haut de gamme : 699 euros. Un prix voisin d’autres smartphones compatibles 5G chez Motorola ou Nokia. Deux d’entre eux sont des cousins proposés par des marques du groupe BBK : le Realme X50 Pro (749 euros en version 12/256 Go, les autres versions sont proposées sous la barre des 700 euros) et le OnePlus 8 (699 euros en version 8/128 Go). Deux téléphones autrement plus puissants, grâce à une fiche technique de haute volée. Le Find X2 Neo n’est cependant pas dépourvu d’arguments. C’est ce que nous allons démontrer ici.

Fiche technique

La fiche technique du Find X2 Neo est basée sur un Snapdragon 765G. Le chipset est accompagné d’un volume de RAM et de stockage très confortable, d’une batterie qui se recharge très vite, d’un bel écran très fluide et d’un quadruple capteur photo qui n’est pas dénué d’intérêt. En voici tous les détails :

Find X2 Neo Dimensions 159,4 x 72,4 x 7,7 mm Poids 171 grammes Ecran OLED 6,5" Full HD+ (402 ppp)

HDR10 et DCI-P3

90 Hz Chipset Snapdragon 765G (7 nm) OS Android 10 + ColorOS 7 RAM 12 Go Stockage 256 Go microSD non Capteurs photo arrière 48MP + 8MP + 13MP + 2MP

Zoom optique 2x (hybride 5x) Capteurs photo avant 32MP Batterie 4025 mAh

Charge rapide VOOC 4.0 (30 watts 5G Oui Audio Double haut-parleur

Pas de port jack 3,5 mm Biométrie capteur d'empreinte digitale sous l'écran

Design et ergonomie

Le design du Find X2 Neo ressemble beaucoup à celui du Find X2 Pro. Nous pourrions même dire que le Find X2 Neo est visuellement une version plus petite, plus fine et plus légère du modèle haut de gamme. Les éléments techniques sont placés de la même façon. Le ratio d’écran est le même. Et l’écouteur téléphonique, qui sert toujours de second haut-parleur, est toujours placé entre l’écran et le châssis métallique.

Sur la photo ci-dessous, vous pouvez constater la ressemblance, même si la parenté doit certainement être plus évidente encore avec la version céramique du Find X2 Pro, dont la coque est tout aussi brillante que celle en Gorilla Glass de Corning du Find X2 Neo. Comme pour le Pro, la coque du Find X2 Neo adopte une courbure à l’avant et à l’arrière. Le bloc photo est positionné au même endroit, mais les éléments qui y sont intégrés sont différents.

Les différences entre les deux sont peu nombreuses. Nous constatons par exemple que les tranches inférieures et supérieures sont moins travaillées. Elles sont rectilignes dans le Neo et concaves dans le Pro. En revanche, le Neo est bien plus léger et plus fin que le Pro. Et c’est d’ailleurs l’un des atouts de ce Find X2 Neo face à la concurrence : son encombrement est plus petit qu’un OnePlus 8, par exemple.

Oppo affirme même que le Neo est l’un des smartphones 5G les plus fins au monde. On se croirait revenu en 2014, quand Gionee, Oppo et Vivo se battaient pour le titre de constructeur du smartphone le plus fin du marché. Combat que Oppo a gagné d’ailleurs avec le R5 et ses 4,9 mm d’épaisseur.

Qualité de l’écran

L’écran du Find X2 Neo n’a rien à envier à celle de la concurrence citée précédemment. Elle profite des mêmes caractéristiques et des mêmes qualités. La dalle est AMOLED. Elle mesure 6,5 pouces. Elle est incurvée. Elle affiche des images en Full HD+, pour une résolution de 402 pixels par pouce. Elle est compatible HDR+. Elle affiche toutes les couleurs de l’échantillon DCI-P3. Son taux de rafraichissement est de 90 Hz. Elle intègre un trou dans son coin supérieur gauche et un lecteur d’empreinte digitale dans la partie inférieure.

À l’usage, l’écran du Neo est plutôt dans la bonne moyenne. Les angles de visions sont larges. La visibilité en pleine lumière est correcte. Et le grain n’est pas perceptible à l’oeil nu. Oppo affirme que la luminosité est de 500 nits en situation normale et qu’elle monte au maximum à 800 nits. L’écran est fluide, grâce au taux de rafraichissement plus élevé.

Comparé à un Galaxy S20, par exemple, il affiche des couleurs légèrement plus froides (à régler selon vos préférences dans les paramètres du mobile) et la luminosité maximale semble moins élevée. Notez que Oppo préinstalle une protection d’écran sur tous ces smartphones. Le Neo ne fait pas exception.

Performances et Autonomie

Côté performance, le Find X2 Neo est un équilibriste. Avec son Snapdragon 765G, il ne bénéficie pas d’une plate-forme haut de gamme. Il ne peut donc prétendre aux mêmes usages, malgré la présence de 12 Go de RAM (lesquels sont bien utiles pour gérer un affichage qui se rafraichit 90 fois par seconde). Mais il peut offrir une autonomie quelque peu améliorée grâce à une batterie assez généreuse pour sa taille de guêpe.

C’est la première fois que nous avons l’occasion de tester une plate-forme Snapdragon 765G. Nous avons donc ici l’opportunité de la comparer avec d’autres plates-formes milieu de gamme, dont le Snapdragon 730G, son prédécesseur, le Helio G90T de MediaTek ou certains composants haut de gamme. Vous retrouvez ci-contre les différents résultats obtenus avec le Find X2 Neo avec AnTuTu, Geekbench, 3DMark, PCMark et (en partie) GFXBench.

Le Snapdragon 765G se révèle bien évidemment meilleur que le Snapdragon 730G, dans tous les domaines. Il dépasse également les chipsets HiSilicon milieu de gamme, comme le Kirin 810 que vous retrouvez dans le Honor 9X Pro. Grâce à la fluidité offerte par ces 12 Go de RAM, il frôle les résultats obtenus par certains chipsets haut de gamme, comme l’Exynos 9820 (Galaxy S10). Mais il est très loin des dernières les Snapdragon 855, 855+ et 865, même en positionnant à 60 Hz le rafraichissement de la dalle.

Si vous êtes joueurs, vous constaterez que la plupart des jeux présents sur le Play Store tournent bien sur le Neo. Nous avons essayé Dead Trigger 2 et quelques ralentissements se sont fait sentir, mais rien de gênant. Les émulateurs de consoles tournent aussi très bien si vous ne quittez pas l’ère 16/32/64 bit (de la NES à la PlayStation 1). Mais n’espérerez pas de miracle avec certaines consoles comme la PlayStation Portable, la Dreamcast et encore moins avec la Gamecube / Wii. Notez d’ailleurs que le Find X2 Neo ne chauffe pas trop en jeu, notamment si vous activez le mode « performance » de l’Espace Jeux.

Côté autonomie, nous avons constaté que la batterie 4025 mAh du Find X2 Neo offre une grosse journée d’autonomie en usage mixte. Vous pouvez partir le matin et revenir le soir sans vous soucier de tomber en rade d’énergie. Le taux de rafraichissement 90 Hz de la dalle est l’un des paramètres qui jouent en défaveur de cette autonomie (comme la 5G). Si vous cherchez à optimiser au maximum le temps qu’il vous reste avant de recharger le mobile, il est souhaitable de repasser en 60 Hz, au détriment d’une bonne fluidité. En revanche, comme le Find X2 Pro, le Find X2 Neo est compatible avec la charge rapide. Ici, il s’agit de VOOC Charge 4.0, soit une puissance qui peut monter à 30 watts. Vous rechargez la moitié de la batterie en une demi-heure environ. Et vous atteignez les 100 % en moins d’une heure. C’est une bonne performance.

Interface utilisateur

Sans surprise, l’interface proposée par le Find X2 Neo est ColorOS, ici en version 7 basée sur Android 10. Nous avons largement évoqué cette interface lors de notre test du Find X2 Pro. Notez d’ailleurs qu’il n’y a aucune différence entre les deux interfaces (outre le fonds d’écran par défaut), que ce soit dans les paramètres proposés ou les applications préinstallées. Le menu flottant est toujours présent, même s’il est plus discret grâce à la courbure de l’écran.

Avec le temps, ColorOS se montre de plus en plus complet, sans pour autant tomber dans le superflu ou l’ostentatoire. Cette interface est largement adaptable avec un large choix de paramètres à choisir pour créer une expérience personnalisée. Vous y trouverez certes moins de réglages d’écran que dans le Find X2 Pro, simplement parce que les composants le permettent moins. Mais il vous en reste largement assez.

Côté applications, vous retrouvez bien sûr celles de Google, avec le Play Store qui fait tant défaut à un célèbre concurrent. Vous retrouvez aussi quelques applications additionnelles : SoLoop, Opera, Oppo Relax, Espace de Jeux ou encore Netflix. Quelques mots rapides sur Gestionnaire de Téléphone (ou Phone Manager dans sa version originale). Depuis ColorOS 7, l’application a perdu l’accès manuel à l’antivirus au nettoyeur de fichiers. Le premier a même totalement disparu. Ce qui réduit sensiblement son utilité.

Qualité Audio

Le Find X2 Neo intègre deux haut-parleurs, situé aux mêmes endroits que dans le Find X2 Pro. Le premier est placé dans la tranche inférieure, à côté du port USB type-C. Le second est caché dans l’écouteur téléphonique. Le son dégagé par les deux haut-parleurs est bon. Peu de saturations qui gâchent l’écoute. Assez de puissance sans qu’il y ait besoin de pousser le volume de façon excessive. Ces deux haut-parleurs ne remplaceront pas un vrai système audio dédié, mais ils offrent une expérience satisfaisante pour jouer ou regarder un film, notamment s’il y a deux spectateurs.

Bien sûr, pour bien profiter des contenus, rien ne vaut un bon casque. Il n’y a pas de port jack 3,5 mm dans le Find X2 Neo. Il vous faudra donc vous orienter soit vers un casque USB type-C, comme celui proposé dans la boite. Un accessoire qui est, par ailleurs, aussi qualitatif que des Silver Bullets chez OnePlus. Soit vers un casque sans fil. Soit vers un adaptateur non fourni. Notez que le téléphone est certifié Dolby Atmos avec un casque.

Dernier point sur l’audio, le Find X2 Neo offre une bonne qualité sonore lors d’appels audio, que ce soit lors d’un appel téléphonique classique ou une application de messagerie avec option audio (type Skype). Rappelons qu’il est plutôt conseillé de téléphoner avec un kit mains libres.

Performances en photo

Dernière étape de ce test : la photo. Petit rappel de la configuration avant de commencer à évoquer les clichés produits par le Find X2 Neo. Tout d’abord, le capteur principal est un IMX586 de Sony, qui a fait ses preuves dans de nombreux smartphones. Il fonctionne, par défaut, en mode Quad Bayer, combinant quatre pixels adjacents pour former des images plus lumineuses et contrastées. Il est stabilisé et son objectif ouvre à f/1.7. Sa définition par défaut est 12 mégapixels.

Le second capteur est un modèle 8 mégapixels avec objectif grand-angle 115°. Il se charge des panoramas, mais aussi des macros (3 cm de distance minimum). Le troisième capteur est un modèle 13 mégapixels. Il est placé derrière un téléobjectif avec zoom optique 2x et hybride 5x. Enfin, un capteur monochrome de 2 mégapixels pour le calcul des distances et l’application de certains filtres.

Quel est le résultat ? Globalement, les clichés du capteur 48 mégapixels sont bons en pleine journée. De nombreux détails. Peu de bruits. Du contraste. De l’équilibre dans la luminosité. De belles couleurs. Comme avec le Find X2 Pro, le mode HDR est activé par défaut, mais le mode Couleurs éclatantes ne l’est pas. Si vous aimez les contrastes très prononcés, nous ne saurions trop vous conseiller de l’activer, même si cela dénature parfois un peu les textures.

Le capteur 8 mégapixels est, bien évidemment, moins éclatant. Son ouverture étant moins importante, les clichés produits sont moins lumineux (voir ci-dessus). Ils conservent cependant de nombreux détails. Notez que le redressement des déformations dues à l’optique grand-angle n’est pas toujours parfait. Préférez utiliser ce capteur pour les photos de proximité, un exercice qu’il maitrise bien mieux (voir ci-dessous). L’intelligence artificielle s’emmêle parfois les pinceaux entre « macro », « fleurs », « bouquet », « plantes vertes ». Trop de modes, peut-être ?

Le capteur 13 mégapixels avec zoom optique est déjà plus lumineux. Et il offre de bons clichés. Oppo n’a pas intégré un raccourci pour les zooms purement numériques ici, parce que la définition du capteur n’est pas très haute. Et c’est tant mieux. Le zoom hybride 5x est suffisant dans la majorité des cas. Vous pouvez manuellement, avec la molette de zoom, monter le zoom jusqu’à 20x, mais les résultats ne sont pas extraordinaires. Le mode portrait est également intéressant, avec de beaux flous d’arrière-plan bien dessinés.

Comme avec le Find X2 Pro, le mode nuit est ici très impressionnant, même s’il est parfois assez difficile de garder la pose quelques secondes sans trembler (ne zoomez pas au risque de gâcher vos prises de vue). Vous remarquerez que le mode automatique est déjà assez efficace dans la pénombre et que le mode nuit n’est pas toujours obligatoire, afin de garder un peu de naturel dans les photos (notamment avec des sujets vivants). Enfin, le capteur selfie de 32 mégapixels offre des autoportraits de qualité. Malgré l’absence d’un capteur secondaire, il profite du mode portrait où vous pouvez régler l’intensité du bokeh.

Conclusion

Sans regarder le prix, le Find X2 Neo est un bon smartphone. Il est loin d’être le meilleur. Mais sa compacité, sa bonne prise en main, son écran, ses belles qualités en photo, sa charge rapide digne d’être qualifiée de rapide, sans la fluidité de sa plate-forme dans pratiquement toutes les situations en font un choix que vous ne regretteriez pas. D’autant qu’Oppo a été généreux côté RAM et stockage, pour faire oublier l’absence de port microSDXC. Et que le téléphone est compatible 5G, vous évitant de racheter un mobile quand le service sera enfin disponible.

Nous aurions pu évoquer cette autonomie qui n’est pas éblouissante. Mais ce n’est pas le vrai problème du Find X2 Neo. Le vrai problème, comme pour certains Reno et les modèles de la gamme A, c’est la concurrence et le positionnement tarifaire. À 699 euros, il se frotte à des cadors bien plus ambitieux. Nous parlons notamment du OnePlus 8, certes moins généreux côté mémoire à ce prix, mais offrant les attributs d’un vrai flagship. Pour ne pas avoir à affronter ce genre d’adversaire, il aurait fallu qu’Oppo choisisse de positionner ce mobile à moins de 600 euros, comme aurait pu être un successeur du Reno 2 (qu’il est sans le dire).