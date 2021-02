Oppo Find X3 Pro : la fiche technique se dévoile avant l’heure

Le Find X3 Pro, le prochain smartphone haut de gamme d'Oppo, apparait dans une nouvelle fuite. Plusieurs semaines avant la présentation officielle, la fiche technique du smartphone a fait surface sur la toile. On y découvre la présence d'un écran 120 Hz, de 12 Go de RAM et d'un quadruple capteur photo de 50 mégapixels.

Ce lundi 1er février 2021, un smartphone portant le nom de code “PEEM00” est entré dans la base de données d'une plateforme de test dans le cloud, rapportent nos confrères de GSM Arena. Au vu des spécifications techniques de l'appareil, il s'agirait du Find X3 Pro, le prochain flagship d'Oppo. La fuite corrobore les précédentes informations apparues sur la toile concernant le Find X3 Pro.

D'après la fuite, le smartphone serait construit autour d'un écran OLED 120 Hz de 6,7 pouces avec une définition 1 440 x 3 216 pixels. Au dernières nouvelles, la firme chinoise opterait pour une dalle tactile dont les bords sont incurvés. Côté logiciel, on trouverait Color OS 11.2, une surcouche Android basée sur Android 11.

Un quadruple capteur photo pour le Oppo Find X3 Pro

Sans surprise, les performances sont assurées par le Snapdragon 888 compatible 5G, le chipset gravé en 5nm de Qualcomm. Ce puissant processeur est couplé à 12 Go de mémoire vive et à 256 Go de stockage interne. Grâce à son chipset, le Find X3 Pro s'est déjà hissé en tête du benchmark AnTuTu avec un score très élevé de 771 491 points. La fuite n'évoque pas la batterie mais une précédente indiscrétion table sur un accumulateur de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide maison d'Oppo, la SuperVOOC 2.0.

Oppo confie la partie photographie à un quadruple capteur photo qui comprend un objectif macro 25x dit “microscope”. Grâce à un éclaire LED, ce capteur permettrait de prendre des photos à proximité de grande qualité, avance GSM Arena. Du reste, on y trouverait deux capteurs photo de 50 mégapixels fournis par Sony, probablement le IMX766, et un module de 16 mégapixels. Les rendus en fuite du terminal (voir ci-dessus) confirment la présence de deux modules imposants.

Oppo n'a pas encore annoncé la date de présentation de sa nouvelle génération de smartphones. Aux dires d'Evan Blass, un informateur renommé de la galaxie smartphone, la présentation des Find X3 serait prévue dans le courant du mois du mars 2021.

Source : GSM Arena