Xiaomi présente les Redmi Note 10, ses nouvelles stars du milieu de gamme dès 199€

Xiaomi vient de lever le voile sur Redmi Note 10, le Redmi Note 10 5G, le Redmi Note 10S ainsi que le Redmi Note 10 Pro. Cette nouvelle génération de smartphones milieu de gamme se distingue grâce à des écrans 120 Hz ou 90 Hz AMOLED, des puces Qualcomm, d'imposantes batteries avec recharge rapide 33W et d'appareils photo composés de plusieurs capteurs, dont un module 108 mégapixels. On fait le point sur tout ce qu'il faut savoir.

Comme prévu, Xiaomi a présenté les Redmi Note 10 dans le cadre d'une présentation organisée pour le marché international. En Europe, le fabricant décline la gamme en quatre modèles : le Redmi Note 10, le Redmi Note 10 5G, le Redmi Note 10S et le Redmi Note 10 Pro. En Inde, Xiaomi propose aussi un Redmi Note 10 Pro Max encore plus premium. Ce modèle n'a pas été annoncé pour l'Europe. Par contre, le Note 10 Pro reprend ses caractéristiques, comme le capteur principal de 108 mégapixels.

Côté design, la gamme ne révolutionne pas le genre. Sur les smartphones, on trouve un écran trouvé cerclé de fines bordures. Comme toujours, la bordure inférieure (le fameux menton) est plus épaisse. Au dos, Xiaomi dispose tous les capteurs dans un bloc arrondi. Sans surprise, les smartphones ont des fiches techniques très différentes. Plus abordable, le modèle standard fait l'impasse sur plusieurs fonctionnalités intégrées aux Redmi Note 10 Pro.

Quelle fiche technique pour les Redmi Note 10 ?

Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Redmi Note 10S Redmi Note 10 5G Ecran AMOLED 6,67"

FHD+

120hz

AMOLED 6.43 "

FHD+

60Hz AMOLED 6.43 "

FHD+

60Hz LCD 6,5 "

FHD+

90Hz Chipset Qualcomm Snapdragon 732G Qualcomm Snapdragon 678 MediaTek Helio G95 MediaTek Dimensity 700 RAM 6 ou 8 Go 4 Go 6 ou 8 Go 4 Go Stockage 64 ou 128 Go 64 ou 128 Go 64 ou 128 Go 64 ou 128 Go Capteur principal Principal de 108 Mp Principal de 48 Mp Principal de 64 Mp Principal de 48 Mp Batterie 5020 mAh

Recharge 33W 5000 mAh

Recharge 33W 5000 mAh

Recharge 33W 5000 mAh

Recharge 18W 5G Non Non Non Oui Biométrie Scanner d’empreinte sur le côté Scanner d’empreinte sur le côté Scanner d’empreinte sur le côté Scanner d’empreinte sur le côté

Le Redmi Note 10 et Note 10S

Les modèles de Redmi Note 10 et 10S se montrent très semblables sur leur fiche technique. Ils sont tous deux équipé d’un écran AMOLED de 6,43 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraichissement de 60 Hz. Comme le Pro, ils sont disponibles en trois couleurs et disposent d’un capteur d’empreintes sur le côté. Concernant la photo, nous avons des modules avec quatre capteurs : un grand angle de 8 mégapixels, un macro et un capteur de profondeur de 2 mégapixels et surtout un capteur principal de 64 mégapixels qui promet beaucoup pour le 10S et de 48 mégapixels pour le 10.

Les deux téléphones disposent de 64 ou 128 Go de mémoire et d’une batterie de 5000 mAh avec la recharge rapide de 33 Watts. Pour voir une différence entre les deux produits, il faut regarder du côté de la photo, mais surtout du processeur. Le Redmi Note 10 est équipé d’un Qualcomm Snapdragon 678 tandis que la version 10S propose un MediaTek Helio G95 un peu plus puissant.

Le Redmi Note 10 Pro

Le Redmi Note 10 Pro est équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui permet d’avoir une plus grande fluidité à l’écran pour un confort visuel optimal. A l’intérieur, nous trouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 732G, modeste mais suffisant, ainsi qu’une batterie de 5020 mAh. Elle est compatible avec la recharge rapide de 33 Watts.

On note également 6 ou 8 Go de RAM ainsi qu’une capacité allant de 64 à 128 Go selon les modèles. Le capteur photo rappelle un peu celui du Mi 11 et propose des choses intéressantes sur le papier. Il abrite un capteur principal de 108 mégapixels qui promet un mode nuit très performant ainsi que des fonctionnalités intéressantes comme le time-laps ou la pose longue. Que du très classique, mais toujours appréciable.

Le Redmi Note 10 5G, le seul smartphone 5G de la gamme

Enfin, le dernier smartphone de la gamme est le Redmi Note 10 5G. Comme son nom l’indique, il est compatible avec les nouveaux réseaux 5G grâce à son processeur MediaTek Dimensity 700. Mais ce n’est pas la seule différence avec les autres modèles.

Il est doté d’un écran LCD de 6,5 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il dispose d’une batterie de 5000 mAh (avec charge rapide de 18 Watts) et de 64 ou 128 Go de mémoire. Côté photo, nous avons trois capteurs dont un principal de 48 mégapixels.

Côté logiciel, les smartphones tournent sous MIUI 12, une interface Android basée sur Android 11. Dans les mois à venir, Xiaomi déploiera la mise à jour MIUI 12.5, une nouvelle version de la surcouche, sur les Redmi Note 10.

Date de sortie et prix

Le Redmi Note 10 sera vendu au prix de 199,90€ en France. Xiaomi n'a pas encore divulgué la grille tarifaire ni la date de sortie des autres smartphones de la gamme des Redmi Note 10. La firme chinoise s'est engagé à nous en dire plus dès le 16 mars 2021 sur les disponibilité et les prix en France.