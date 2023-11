Find X7 Pro : le meilleur smartphone d’Oppo va adopter un design atypique, la preuve en image

Plusieurs semaines avant son lancement officiel, on connait déjà une partie du design du prochain smartphone haut de gamme d’Oppo, le Find X7 Pro. Une photo volée est apparue sur les réseaux sociaux, dévoilant la face arrière de l’appareil.

Avec son Find X6 Pro l’année dernière, Oppo avait considérablement modifié sa stratégie. Après avoir utilisé des capteurs photo efficaces mais assez compacts dans ses appareils haut de gamme jusqu’au Find X5 Pro, que nous avions pu tester, le fabricant chinois avait plutôt opté pour d’énormes caméras sur son Find X6 Pro.

Cela s’était traduit par une amélioration significative des performances photo du smartphone, mais nous n’avions malheureusement pas pu en juger par nous-mêmes, Oppo ayant décidé de ne pas commercialiser l’appareil chez nous.

Le Find X7 Pro se dévoile déjà avant l’heure

Avant la sortie officielle du Find X7 Pro, on sait désormais à quoi le smartphone va ressembler grâce à une photo volée postée sur les réseaux sociaux chinois. On y découvre un téléphone équipé d’un module photo gigantesque, comme c’était le cas sur le modèle précédent, mais ce dernier adopte désormais une forme bien différente.

Plutôt qu’un module photo circulaire, Oppo aurait opté cette année pour un module photo octogonale. Ce dernier dépasse beaucoup du smartphone, et va certainement ne pas plaire à beaucoup d’utilisateurs. Il ne s’agirait pas du premier smartphone doté d’une telle forme à l’arrière, puisque Huawei utilise cela depuis plusieurs années sur ses smartphones haut de gamme de la série Mate, mais on peut constater qu’Oppo va utiliser d’énormes capteurs.

Les caméras devraient être au nombre de 4, avec pas moins de 2 téléobjectifs. On retrouverait un capteur principal de 50 MP LYT900 (1 pouce) de nouvelle génération signé Sony, un capteur ultra grand-angle de 50 MP IMX890, un capteur téléobjectif de 50 MP IMX890 offrant un zoom optique 2,7X ainsi qu’un périscope de 50 MP IMX858 offrant un zoom optique 6X. La configuration photo promet donc d’être beaucoup plus polyvalente et performante que la génération précédente, mais il faudra évidemment attendre les tests avant de le confirmer. On ne sait pour l’instant pas si le smartphone sera ou non lancé en France, mais compte tenu des problèmes d’Oppo en Europe ces derniers mois, on imagine que le smartphone sera encore une fois réservé à la Chine.