Oppo Find X3 Pro, Neo et Lite : voici le design des trois smartphones

Les Oppo Find X3 Pro, Neo et Lite se dévoilent. Plusieurs semaines avant l'annonce, un informateur réputé a partagé des photos montrant le design des trois smartphones de la gamme. On y découvre un écran troué dont les bords sont très incurvés. Dans la foulée, le leaker dévoile dans les détails le design du bloc photo de la version Pro.

Ce mardi 2 février 2021, Evan Blass, informateur réputé de la galaxie smartphone, a mis en ligne plusieurs photos volées montrant la gamme des Find X3 d'Oppo. Sans grande surprise, cette nouvelle génération sera composée de trois modèles : Pro, Neo et Lite. L'an dernier, la firme chinoise avait déjà décomposé sa gamme de Find X2 en trois déclinaisons.

Tout d'abord, un rendu officiel montre la face avant des trois smartphones. Comme on s'y attendait, Oppo mise sur un écran avec un trou dans le coin gauche. Du reste, la dalle tactile est cerclée de bordures particulièrement fines. Comme toujours, la bordure inférieure – le fameux menton- est légèrement plus épaisse. Enfin, les Find X3 Neo et Pro ont des bordures incurvées, contrairement à la variante Lite.

Sur le même sujet : Oppo Find X3 Pro – la fiche technique se dévoile avant l’heure

Le design “cratère” du Oppo Find X3 Pro se dévoile en photos

Evan Blass partage aussi plusieurs clichés montrant le bloc photo arrière de la version Pro. En interne, Oppo a baptisé ce design “le cratère” : les modules sont en effet légèrement renfoncés dans la structure du smartphone. Selon l'informateur, Oppo mise sur un quadruple capteur photo composé de deux modules de 50 mégapixels fournis par Sony, le IMX766.

Le constructeur intègre aussi un objectif macro de 3 mégapixels entouré d'un anneau lumineux. Ce capteur permet de prendre des photos à proximité de grande qualité avec un zoom x25. Sur les images, le module avec cerclage lumineux est aisément facile à distinguer. Oppo complète ce set up avec un téléobjectif de 13 mégapixels avec zoom optique 2X, un module déjà présent sur le Find X2 standard de l'année dernière.

Pour mémoire, Oppo devrait annoncer les Find X3 dans le courant du mois de mars 2021. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs smartphones de la marque chinoise. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source: Evan Blass