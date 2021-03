Quelques jours avant la présentation officielle des OnePlus 9 et 9 Pro le 23 mars prochain, le site allemand WinFuture a dévoilé en avant-première les rendus officiels des deux smartphones haut de gamme.

Grâce aux rendus officiels, nous avons désormais la certitude que les OnePlus 9 et 9 Pro ont été tous les deux développés en partenariat avec Hasselblad, puisqu’on peut voir le logo de l’entreprise suédoise sur le module photo des téléphones. OnePlus promet que cette génération va apporter des améliorations significatives dans ce domaine.

Côté photo, le OnePlus 9 Pro se veut très impressionnant. En effet, il disposera de 4 capteurs différents, dont un capteur grand-angle IMX 789 de 48 MP, un capteur ultra grand-angle IMX 766, un téléphoto de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP. OnePlus mise beaucoup sur cet IMX 766 de 1/1,56 pouce avec une ouverture f/1,8, puisqu’il s’agit d’un capteur dit « free form », qui permet de supprimer l’effet de distorsion habituel des capteurs ultras grand-angles. Le smartphone haut de gamme sera disponible en deux coloris, noir et violet, à un prix encore inconnu.

Le OnePlus 9 sera-t-il en plastique ?

Selon WinFuture, le cadre du OnePlus 9 ne comprend aucune antenne réseau, ce qui laisse penser que celui-ci sera fait de plastique, contrairement au OnePlus 8 qui était lui en métal. Cependant, on ne sait pas encore si tout le dos du smartphone sera recouvert de plastique, comme c’est le cas sur le Samsung Galaxy S21.

Les rendus officiels du OnePlus 9 révèlent également que le smartphone disposera d’un écran plat et non incurvé, d’une diagonale de 6,5 pouces. Au dos, le téléphone pourra compter sur une configuration à 3 capteurs, dont un principal de 48 MP, un ultra grand-angle IMX 766 de 50 MP ainsi que d’un capteur macro de 2 MP. Le smartphone devrait être disponible en vert, argent et noir. Enfin, on sait que les OnePlus 9 et 9 Pro seront tous deux livrés avec un chargeur dans la boite, contrairement aux flagships d’Apple et de Samsung.

Il faudra attendre entre quelques jours avant de découvrir officiellement les OnePlus 9 et le 9 Pro. Les deux smartphones devraient être accompagnés par un modèle plus abordable, le OnePlus 9R, ainsi que par la première montre connectée du fabricant, la OnePlus Watch. La présentation officielle aura lieu le 23 mars prochain.

Source : WinFuture