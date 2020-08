Sorti avec le Find X2 Neo, le Find X2 Lite est le plus léger des trois Find sortis en 2020. Cela n’empêche pas le benjamin de la fratrie d’être compatible 5G et d’afficher quelques caractéristiques techniques intéressantes. Mais celles-ci ont pris un peu de plomb dans l’aile depuis quelques semaines. En cause, une concurrence un peu plus agressive.

La téléphonie mobile va vite. Très vite. Peut-être même un peu trop vite. Une course en avant où chaque sortie doit être chronométrée pour ne pas devenir désuète si le départ s’effectue une seconde trop tard. Voici un exemple concret. En mai dernier, Oppo présentait deux smartphones milieu de gamme compatibles 5G : les Find X2 Neo et Find X2 Lite. Le premier, testé ici dans nos colonnes, est proposé à 699 euros. Le second est affiché à moins de 450 euros. En voici le test complet, réalisé au début de l’été et mis à jour à l’occasion de sa publication.

Prix et disponibilité

Le Find X2 Lite est donc proposé au prix public conseillé de 449 euros et il est disponible à la vente dès à présent. À sa sortie en France, le Find X2 Lite se présentait comme l’un des smartphones 5G les moins chers, avec une fiche technique équilibrée et de beaux atours servis par un design matériel et logiciel plaisant. Il se voulait être une alternative crédible (et sous Android) de l’iPhone SE (2020).

Mais voilà, ces dernières semaines, de nouveaux modèles présentant des caractéristiques similaires ont été présentés. Nous pensons au OnePlus Nord, dont la fiche technique est voisine (voire un peu meilleure selon les configurations), mais dont le prix est moins cher. Nous pensons aussi au Google Pixel 4a, étonnant téléphone au prix agressif et à la proposition intelligente, notamment en terme énergétique. Si bien que le Find X2 Lite n’est plus le smartphone 5G le moins cher, loin de là.

Fiche technique

La fiche technique du Find X2 Lite, très proche de celle du OnePlus Nord, est une version allégée de celle du Find X2 Neo. Vous y retrouvez le Snapdragon 765G, pour la compatibilité avec la 5G, un écran AMOLED légèrement plus petit, une configuration photographique dotée de la même base (un capteur principal 48 mégapixels), mais des capteurs secondaires moins intéressants et pas de stabilisateur optique, le même capteur selfie, la même batterie et, bien sûr, moins de RAM et de stockage.

Pixel 4a Dimensions 144 x 69,4 x 8,2 mm Poids 143 grammes Ecran 5,81" OLED

1080×2340 pixels, 443 ppi Chipset Snapdragon 730G (8 nm) OS Android 10 RAM 6 Go Stockage 128 Go microSD Non Capteur arrière 12,2 MP, 1,4µm, f/1,7 Capteur avant 8 MP, 1,12 μm, f/2,0 Batterie 3140 mAh 5G Non Biométrie Scanner d’empreinte au dos Résistance à l'eau Non

Design et prise en main

Le Find X2 Lite adopte un design en phase avec le segment milieu de gamme. Certains le trouveraient peut-être même un peu désuet, avec son encoche en façade. Cette dernière est en forme de goutte d’eau et héberge le capteur selfie. Les bordures sont également assez larges autour de cet écran, notamment la bordure inférieure, sans pour autant que cela se justifie au niveau des fonctionnalités proposées.

À l’arrière, vous retrouvez un bloc photo cerclé de métal, détail ergonomique qui protège le composant et lui donne un cachet premium. Ce bloc est positionné verticalement dans le coin supérieur gauche, comme pour les autres Find X2. Le flash est désolidarisé des capteurs. Contrairement au Find X2 Pro, la griffe d’Oppo n’est pas située dans le prolongement du bloc photo, mais à son opposé, en diagonal. La coque semble être en verre minéral. Elle est incurvée sur les côtés.

Sur les tranches, vous retrouvez les éléments techniques habituels, sans réelle surprise, hormis le plaisir de retrouver un port jack 3,5 mm. Il est placé sur la tranche inférieure, avec le haut-parleur, le microphone principal et le port USB type-C. À gauche, vous retrouvez les contrôles du volume et le tiroir de la SIM. À droite se trouve le bouton de mise en marche. Et enfin, sur la tranche supérieure, vous retrouvez le microphone secondaire pour la réduction de bruit active.

Les tranches sont protégées par du polycarbonate (l’absence de séparation pour les antennes en est la preuve) avec un effet métal brossé très sympa. La prise en main du smartphone est très agréable. Une utilisation à une main n’est pas toujours évidente avec cette taille, même si le Find X2 Lite est relativement mince pour un smartphone milieu de gamme 5G.

Qualité de l’écran

Comme pour le Find X2 Neo, Oppo a décidé avec de conserver la technologie AMOLED pour l’écran de son Find X2 Lite. Même si son écran n’est pas aussi avancé que celui de son grand frère, le smartphone milieu de gamme profite tout de même de la même définition, Full HD+, pour une résolution légèrement plus élevée : 408 pixels par pouce. Ce qui est largement suffisant pour les usages (messagerie, Internet, géolocalisation, multimédia et un peu de jeu) offerts par ce smartphone.

Officiellement, la dalle du Find X2 Lite profite d’une luminosité de 430 nits. À l’usage, l’écran est effectivement très lumineux. En plein soleil, vous n’éprouvez aucune difficulté à consulter l’écran, même si quelques reflets peuvent parfois gêner. La luminosité minimale, elle, n’éblouit pas de trop. Parfait pour les Internautes noctambules.

La colorimétrie est, par défaut, assez chaude, tirant vers légèrement version le rouge. Si cela vous gêne, il est possible, comme très souvent, de régler la colorimétrie depuis le menu paramètre. Non seulement vous pouvez jouer sur la température des couleurs (plus chaud ou plus froid) ou sur le mode d’affichage : vif ou doux (plus de contraste ou moins de contraste, plus vulgairement). Contrairement au Find X2 Neo, le Find X2 Lite ne profite pas d’un écran avec taux de rafraichissement élevé (90 Hz ou 120 Hz).

L’écran offre des angles de vision assez large. Le taux de contraste est « infini », nature de l’AMOLED oblige. L’écran du Find X2 Lite est protégé par du verre minéral (Gorilla 5 de Corning). À cela s’ajoute une protection supplémentaire préinstallée par la marque que nous vous conseillons de garder. Un lecteur d’empreinte digitale est placé en dessous. Ce dernier est assez rapide, comme celui du Find X2 Lite.

Interface utilisateur

Une fois l’écran allumé, le smartphone affiche son interface. Il s’agit de ColorOS 7, basé sur Android 10. Il s’agit strictement de la même interface que celle du Find X2 Neo. Nous sommes donc en terrain connu. Deux écrans d’accueil sont configurés par défaut, sans oublier l’écran dédié à l’Assistant Intelligent qui se trouve à gauche de l’accueil, comme toujours. Les widgets proposés par cet écran sont non seulement assez peu nombreux, mais également pas toujours utiles. Nous espérons que des mises à jour sont prévues à ce sujet dans un proche avenir.

En glissant du côté droit vers le centre, vous découvrez, comme toujours, la Barre Latérale Intelligente pour ouvrir deux applications en même temps. En glissant du milieu de l’écran vers le bas, vous ouvrez un moteur de recherche global type « Siri » chez iOS. À cela s’ajoutent les éternels tiroir d’applications et zone pour les notifications et les paramétrages rapides.

Côté application, vous retrouvez la brochette habituelle de Google (Chrome, Gmail, Search, Play Store, Maps, YouTube et YouTube Music, Play Films, Duo et Photos) et même quelques outils de la firme qui ne sont pas obligatoires : Keep, Actualite, Lens, Drive. Vous disposez aussi de quelques applications issues des partenariats commerciaux d’Oppo : Facebook, Opera, OfficeSuite et SoLoop. Oppo ajoute à cela quelques-uns des logiciels déjà croisés avec le Find X2 Neo et le Find X2 Pro : Espace de Jeux, Gestionnaire de Fichiers, Gestionnaire de téléphone (très moyennement utile), Oppo Relax (excellent au passage), un lecteur audio et un lecteur vidéo.

En farfouillant dans le menu de paramétrage, vous y trouvez un outil pour la batterie, un autre pour protéger le téléphone (empreinte digitale ou reconnaissance faciale), les réglages pour personnaliser la navigation dans l’interface (geste sur écran fermé, présence et ordre des icônes Android, aspect et présence de la barre latérale, etc.), l’outil pour les thèmes (accessible aussi en pinçant l’écran d’accueil, le clonage d’application (pour utiliser deux comptes avec la même application), l’activation du mode multifenêtre (appelé « écran scindé »), sans oublier toute la partie dédiée au bien-être numérique.

Performance et autonomie

Le système d’exploitation pèse 17 Go environ, sans compter les applications installées par défaut. Heureusement donc que le Find X2 Lite est pourvu de 128 Go de stockage par défaut, sans possibilité d’étendre cet espace avec une carte microSDXC (ce qui est un peu dommage ici). Le reste de la plate-forme est pourvue de 8 Go de RAM et d’un Snapdragon 765G, comme nous avons pu le voir précédemment avec la fiche technique.

Nous en venons donc à évoquer les performances du Find X2 Lite. Nous avons testé le smartphone avec les outils de benchmark habituels. Et les résultats sont dans la bonne moyenne des smartphones sous Snapdragon 765G. Vous pouvez retrouver ci-dessous nos résultats sur 3DMark, AnTuTu, Geekbench, PCMark et GFXBench. Notez que le téléphone détecte les applications de benchmark et adapte ses performances. C’est également le cas avec les jeux.

En comparaison du OnePlus Nord, par exemple, testé dans nos colonnes avec une configuration identique (8 Go de RAM, SD765G et écran Full HD+), le Find X2 Lite offre des performances similaires (dans 3DMark et Geekbench), voire très légèrement au-dessus (c’est notamment le cas dans AnTuTu). Avec PCMark, le Find X2 Lite est en dessous. Face au OnePlus Nord 12 Go et le Find X2 Neo, les résultats du Find X2 Lite sont tout aussi proches.

À l’usage, la plate-forme offre une bonne fluidité à l’ensemble, que ce soit lors de la navigation dans le système d’exploitation, l’usage des applications usuelles ou lors de parties de jeu avec les titres présents sur le Play Store (comme Dead Trigger 2, testé ici). Attention aux rétrogamers : les émulateurs relativement récents (Citra, Dolphin) peineront avec le X2 Lite.

Côté autonomie, le Find X2 Lite est pourvu d’une batterie de 4025 mAh compatible charge rapide 30 watts. C’est une batterie identique à celle du Find X2 Neo et proche de celle du OnePlus Nord, pour des résultats assez proches ici aussi, que ce soit en consommation d’énergie ou en recharge. Celle du Find X2 Lite tient donc une bonne journée en usage normal (surf, messagerie, musique, appel et vidéo), mais guère plus. Pour la recharge, une demi-heure suffit pour recharger les deux tiers des 4025 mAh avec un chargeur VOOC 4.0. Pour le reste, comptez une autre demi-heure selon nos observations.

Qualité audio

Le Find X2 Lite, contrairement au Find X2 Neo, n’est équipé que d’un seul haut-parleur. Ce dernier est situé sur la tranche inférieure, à droite du port USB type-C. Un positionnement qui n’est pas toujours idéal, puisque, selon l’usage (jeu vidéo par exemple, ou visionnage d’un film), vous l’obstruerez.

Ce haut-parleur délivre un son d’une puissance suffisante pour regarder une courte vidéo à plusieurs, prendre un appel ou écouter un morceau de musique avec des amis. La qualité du son est correcte : pas de forts grésillements, quelques basses et beaucoup de médiums et d’aiguës.

Si l’option haut-parleur n’est pas satisfaisante, le Find X2 est pourvu d’un port jack 3,5 mm. Vous pouvez donc brancher tout casque audio avec cette connectique. Voilà qui est bien pratique. Notez que le kit mains libres fourni avec le smartphone tire évidemment parti de ce port que de nombreux constructeurs trouvent désuet (ou trop encombrantes). Ce casque est pourvu d’une télécommande avec micro.

Le Find X2 Lite est équipé de deux microphones. Un placé sur la tranche supérieure et un autre sur la tranche inférieure. Le premier sert à réduire le bruit lors des communications. Le second capte votre voix lors d’une conversation. Les conversations sont d’ailleurs plutôt bonnes, aussi bien pour l’utilisateur que son correspondant. Pas de coupure intempestive. Pas de grésillement. Et des échanges clairs.

Qualité des photos

Passons à la photographie. Rappelons d’abord la configuration du smartphone : un capteur principal 48 mégapixels avec autofocus à détection de phase, un capteur 8 mégapixels avec optique grand-angle, un capteur 2 mégapixels monochrome pour apporter de la luminosité et dernier capteur 2 mégapixels pour le calcul des profondeurs. Soit deux capteurs exploitables en direct pour l’utilisateur. À l’avant, le capteur selfie est un modèle 32 mégapixels.

Nous avons concentré nos tests sur le capteur 48 mégapixels, car il est le plus intéressant de la bande. Il ouvre à f/1.7, offrant une belle luminosité à l’ensemble. Il capture les photos en 12 mégapixels par défaut (mode Quad Bayer), mais un bouton rapide à trouver dans les réglages permet de passer en définition native (pour un résultat plus précis, mais moins lumineux).

Les résultats du capteur principal en pleine journée sont très agréables à regarder. Beaucoup de détails. Beaucoup de contraste. Une belle maitrise des ombres et des différences de lumière. Et surtout des couleurs vives. Très vives! Rappelons que l’application Photo d’Oppo présente deux activateurs de couleurs : le mode HDR et le mode Couleur éclatante. Pour plus de détails sur les atouts de ces deux réglages, rendez-vous dans notre test du Find X2 Pro.

Le Find X2 Lite ne propose pas de zoom optique, mais un simple zoom numérique. Les deux touches par défaut du zoom permettent de monter à un rapport x2 et x5, respectivement. Mais vous pouvez monter jusqu’au rapport x10 avec la molette, pour des résultats très variables en qualité à partir du rapport x5. Le mode portrait offre, quant à lui, de beaux flous d’arrière-plan, bien maitrisés.

Quand la nuit tombe, vous avez le choix entre rester sur le mode photo classique et le mode Nuit dédié. La qualité des clichés est ici plus variable en fonction des conditions de lumière et de vos tremblements. Sans stabilisateur optique (présent dans le Neo et chez certains concurrents), des flous disgracieux apparaissent, notamment avec le mode Nuit dédié. Il est même parfois préférable de rester en mode automatique pour profiter d’un temps d’exposition plus faible : même s’il est moins lumineux, le cliché est plus net. De nuit, le zoom 2x reste exploitable, mais les rapports plus élevés ne le sont pas du tout. Attention, quand la source de lumière est colorée, le capteur 48 mégapixels ne parvient plus à faire une balance des blancs correcte.

Quelques mots pour finir sur le capteur avec objectif grand-angle. Assez logiquement, il offre des clichés moins lumineux que son voisin, de jour comme de nuit. Mais cela se ressent heureusement moins quand la lumière ambiante est généreuse. Il souffre toujours des mêmes problèmes de distorsion que le Find X2 Neo, avec de nombreux artefacts dans les coins. Notez que le capteur panorama est compatible avec le mode Nuit, mais ici aussi la qualité n’est pas toujours au rendez-vous.

Conclusion

Le Find X2 Lite est un smartphone honnête. Il ne promet pas la Lune, mais une expérience équilibrée où les joueurs occasionnels, les amateurs de série et les photographes amateurs y trouveront leur compte, malgré quelques concessions agaçantes comme nous l’avons vu. Il ne prétend pas être la nouvelle console de jeu gaming, le havre tant espéré des vidéastes ou le nouvel objet design des fashionistas. Et, à ce prix, nous ne lui demandons pas.

Bien campé sur ses acquis, offrant une expérience classique, le Find X2 Lite n’en oublie pas l’essentiel : une bonne connectivité, avec la 5G en prime (ce qui sera bien utile quand les opérateurs pourront commercialiser des offres compatibles). Le tout à un prix correct. En d’autres termes, vous en aurez pour votre argent : vous en aurez même plus avec les 449 euros dépensés pour le Find X2 Lite qu’avec les 699 euros concédés pour le Find X2 Neo.

Cependant, le Find X2 Lite souffre d’une concurrence qui n’est pas restée oisive ces derniers mois. Le OnePlus Nord et le Google Pixel 4a sont deux propositions offrant également une expérience équilibrée à un prix parfois plus agressif. Le OnePlus Nord, notamment, propose une fiche technique coincée très légèrement au-dessus de celle du X2 Lite (notamment en photo), à un prix moins élevé (399 euros en version 8+128 Go).

Le Pixel 4a, quant à lui, choisit une plate-forme moins performante (SD730G, 6 Go de RAM, écran plus petit), des prestations légèrement en retrait (un seul capteur photo, lecteur d’empreinte au dos), mais avec trois ans de garantie de mise à jour et un prix bien plus bas : 349 euros.