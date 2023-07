Oppo : c’est officiel, la marque cesse ses activités en France

Après plusieurs mois de rumeurs, Oppo annonce la cessation de ses activités en France. Son distributeur exclusif Yang Technology ferme ses portes et ne vendra plus les smartphones de la marque.

Clap de fin pour Oppo en France. Ou plutôt pour Yang Technology, son revendeur exclusif sur le territoire. Cela faisait plusieurs mois que des rumeurs circulaient sur le retrait d'Oppo, et c'est désormais acté. Tout a commencé lorsque Nokia accuse BBK Electronics (détenteurs des marques Oppo, OnePlus et Realme) d'avoir violé certains de ses brevets et lui intente un procès dans plusieurs pays. À partir de là, les choses vont de mal en pis.

En mai, la division d'Oppo dédiée à la fabrication de ses puces maison ferme ses portes. Un premier coup dur qui ne tarde pas à être rejoint par un autre. Quelques jours plus tard, Oppo retire tous ses produits de son site allemand, signant la fin de leur vente dans le pays. Cet enchaînement fait craindre un sort similaire dans d'autres pays d'Europe. Une inconnue subsiste cependant : quelle sera l'issue du procès entre Nokia et la maison-mère d'Oppo ? Le jugement est tombé.

Le distributeur français d'Oppo placé en cessation de paiement

Dans un double communiqué, Oppo annonce avoir gagné son procès face à Nokia : “Nous avons reçu les décisions de la Cour de justice de Paris, le juge français déclare que les brevets EP486 et EP731 de Nokia sont considérés comme nuls pour motif d’absence de nouveauté“. Mais alors qu'on s'attend à ce que cette victoire judiciaire redresse la barre, la marque annonce dans le même temps que Yang Technology, son revendeur français, est en cessation d'activité. L'entreprise se dirige donc désormais vers une liquidation judiciaire et le licenciement économique des employés.

Elle précise en revanche que “le service client est repris par OPPO, ainsi l’ensemble des utilisateurs peuvent continuer à utiliser les produits OPPO, accéder aux services après-vente, recevoir les futures mises à jour du système d’exploitation, etc.” Concrètement, vous ne pourrez plus acheter de produits Oppo en France, puisque Yang Technology va disparaitre. Mais les clients qui ont déjà des produits Oppo continueront de recevoir des mises à jour.

Cette situation nous amène à plusieurs questions. Notamment celle-ci : pourquoi Yang Technologies doit cesser son activité en France alors que le procès avec Nokia a été gagné ? Oppo reste peut-être prudent face à Nokia qui pourrait faire appel de la décision. En Allemagne, la firme finlandaise a gagné en justice contre Oppo sur les mêmes faits de violations de brevets. Un appel en France est une quasi-certitude. Ou bien est-ce que cela cache une décision plus économique ?