OnePlus 12 : date de lancement en France et fiche technique, ça se précise

Cela fait maintenant plusieurs jours que OnePlus dévoile petit à petit son nouveau OnePlus 12, et nous apprenons aujourd’hui à quelle date sera lancé le smartphone chez nous. L’appareil devrait arriver dès la fin du mois de janvier.

Comme chaque année, OnePlus s’apprête à dévoiler un nouveau smartphone haut de gamme, et il s’agira cette fois-ci du OnePlus 12. Le fabricant chinois a déjà annoncé la date de lancement de l’appareil en Chine, le 5 décembre prochain, mais on sait désormais quand on peut attendre le smartphone chez nous.

Selon le leaker Max Jambor, OnePlus présentera son smartphone à l’international le 23 janvier 2024 à l’occasion d’un événement qui se tiendra en Inde. Compte tenu de la situation actuelle de OnePlus en Europe, il n’est pas encore confirmé que le smartphone sera bien lancé en France. Cependant, étant donné que la marque a pris la peine de lancer son récent OnePlus Open chez nous, nous avons aussi bon espoir de voir arriver le OnePlus 12 à la même date.

Que sait-on du OnePlus 12 ?

À l’approche de la présentation du OnePlus 12 d’ici quelques jours seulement, OnePlus a petit à petit levé le voile sur toute la fiche technique de l’appareil. On sait maintenant avec certitude que le smartphone partagera la même configuration photo que le OnePlus Open avant lui, mais il devrait tout de même offrir de meilleurs clichés grâce au processeur d’image plus puissant, embarqué dans le nouveau Snapdragon 8 Gen 3.

On retrouvera donc un capteur principal de 50 MP Sony LYT-808, un capteur ultra grand-angle de 48 MP IMX581 ainsi qu’un périscope Omnivision OV64B offrant un zoom optique 3X. Pour rappel, il s’agit de la première fois qu’un smartphone de OnePlus sera équipé d’un objectif périscopique, les précédents devant se contenter d’un téléobjectif.

Pour ce qui est du reste de la fiche technique, notons l’utilisation d’une batterie géante de 5400 mAh, qui promet une autonomie encore plus longue. Elle sera compatible avec la recharge sans fil 100W, mais on assistera surtout au retour de la recharge sans fil 50W.

L’écran incurvé sera signé BOE et mesurera 6,82 pouces. Il s’agira de la dalle la plus lumineuse jamais utilisée dans un smartphone de la société, et on retrouvera comme d’habitude les technologies LTPO, 120 Hz et une définition 2K. La mémoire vive promet de monter jusqu’à 24 Go, mais il est probable que l’on n’ait pas le droit à cette version surpuissante chez nous.