OnePlus 12 : comment le smartphone risque de vous éblouir, au sens propre du terme

Le OnePlus 12 devrait être équipé de l’écran le plus lumineux du marché, mais vous ne devrez pas pouvoir en profiter pleinement. Il s’agit néanmoins d’une véritable prouesse technologique.

Le OnePlus 12 n’est pas encore officiellement présenté, mais nous connaissons déjà presque tout à son sujet. Le fabricant chinois s’est attelé à dévoiler tout ce qu’il fallait savoir à son sujet en amont de son lancement, et il vient de lever le voile sur toutes les caractéristiques techniques de son écran.

On sait désormais que l’écran sera une dalle OLED 8T LTPO de 6,82 pouces avec une définition de 1440 x 3168 px et un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, en fonction du contenu affiché. Mieux encore, il s’agirait de l’écran le plus lumineux jamais vu dans un smartphone.

Le OnePlus 12 a l’écran le plus lumineux du marché

Le panneau signé BOE devrait offrir une luminosité maximale de 4 500 nits, bien loin de ce que proposent les meilleurs écrans du marché. En comparaison, le Xiaomi 14 plafonne à 3000 nits, tandis que l’iPhone 15 Pro annonce « seulement » 2000 nits.

Cependant, vous ne devriez jamais atteindre ces chiffres, car ils ne sont mesurés que dans un scénario HDR bien précis sur seulement 10% de la dalle. En réalité, le OnePlus 12 a été mesuré à 1722 nits, ce qui est tout de même bien supérieur à la norme.

En plus de cette luminosité très élevée, le OnePlus 12 présente une valeur moyenne de différence de couleur juste perceptible (JNCD) de 0,35 et une certification A+ de DisplayMate grâce à sa luminosité et une précision des couleurs exceptionnelles.

Enfin, notons que le nouvel écran est associé à une puce d'affichage P1 d'Oppo et dispose d'une gradation PWM à 2 160 Hz pour une meilleure protection des yeux. Nous savons également que le nouveau panneau développé par BOE offrira une meilleure précision des couleurs grâce à des algorithmes de mise en évidence de la lumière du soleil et à une technologie de calibrage à pixel unique.

Le lancement mondial aura probablement lieu en 2024, le leaker Max Jambor affirmant qu'il aura lieu le 23 janvier. C'est à cette date que nous devrions connaître les prix en France, à condition que le smartphone soit bien lancé chez nous.