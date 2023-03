OnePlus Nord 3 : date de sortie, prix, fiche technique, tout savoir sur le flagship killer

Le OnePlus Nord 3 vient prendre la suite d'un OnePlus Nord 2 très bien reçu par la presse et les consommateurs. Pour ce nouveau smartphone, le fabricant reste fidèle à la ligne qu'il s'est fixée : viser un rapport qualité-prix très attractif en proposant de bonnes prestations pour un prix abordable, comme le constructeur en avait l'habitude à ses débuts.

Sur le marché du mobile, OnePlus a popularisé le terme de flagship killer. Les smartphones de sa ligne principale étaient reconnus pour leurs caractéristiques techniques haut de gamme, mais vendus à un prix inférieur aux géants qui régnaient sur l'industrie de l'époque : Apple, Samsung, Sony, LG, HTC… Puis peu à peu, face à la concurrence féroce des autres marques chinoises, telles que Xiaomi, Huawei ou Honor, puis OPPO et vivo, OnePlus s'est tourné vers le segment premium avec des smartphones devenant bien plus coûteux. Pour ne pas perdre une clientèle qui n'est pas prête à dépenser une fortune pour un mobile, le fabricant a alors décidé de lancer une nouvelle gamme, Nord, misant tout sur le rapport qualité-prix. Les trois premiers modèles (OnePlus Nord, Nord 2 et Nord 2T) nous ont rappelé les bons vieux temps des flagship killers de la marque, et le OnePlus Nord 3 s'inscrit dans cette veine.

Quand sort le OnePlus Nord 3 ?

OnePlus n'a à ce jour pas confirmé l'existence du OnePlus Nord 3 et nous n'avons donc aucune date ou fenêtre de sortie officielle à nous mettre sous la dent. Toutefois, la recrudescence des fuites au sujet du smartphone tend à indiquer que le développement de l'appareil est bien avancé et que le début de la production de masse ne devrait plus tarder. D'après la publication MySmartPrice, le OnePlus Nord 3 devrait être lancé courant juin ou juillet en Inde, marché prioritaire de OnePlus. Il devrait arriver en Europe peu après.

Le OnePlus Nord premier du nom était rendu disponible en France au commencement du mois d'août, alors que le OnePlus Nord 2 était commercialisé à partir de la fin du mois de juillet. Nous pouvons ainsi nous attendre à une sortie au cœur de l'été pour cette nouvelle itération, à moins que la marque ne bouscule son calendrier. 2023 devrait constituer une année spéciale pour le constructeur, qui ne sortirait pas de OnePlus 11T ou OnePlus 11 Pro au deuxième semestre, mais son ou ses premiers mobiles pliants.

Officially Confirmed ✅ OnePlus 11T and OnePlus 11 Pro will NOT launch. I believe that upcoming OnePlus foldables, launching in Q3 2023, could be one of the reason for this decesion. So, OnePlus 11R and OnePlus 11 are the 2 Flagships from OnePlus this year, except Fold phones! — Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) February 13, 2023

Un OnePlus Ace 2V devrait être lancé en Chine au mois de mars, qui pourrait être rebrandé en OnePlus Nord 3 pour l'international, d'après le leaker Max Jambor.

Combien coûte le OnePlus Nord 3 ?

Nous ne pouvons pour l'instant que spéculer quant à la politique tarifaire adoptée par OnePlus pour son Nord 3. Les Nord ont connu le succès grâce à leurs prix maîtrisés de milieu de gamme : 399 euros pour la version 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage et 499 euros pour la configuration embarquant 12 Go de mémoire vive et 256 Go de mémoire interne pour les deux premières générations. Mais il ne serait pas surprenant que le fabricant augmente ses prix en ce contexte d'inflation, surtout que le OnePlus 2T de 2022 était déjà vendu plus cher : 429 euros et 529 euros pour la même quantité de RAM et stockage que ses prédécesseurs. Et si certaines améliorations que nous détaillons plus loin dans cet article se confirment, le prix pourrait encore s'envoler.

Quel est le design du OnePlus Nord 3 ?

Jusqu'ici, aucun rendu n'a fuité pour un smartphone qui serait baptisé OnePlus Nord 3. Mais comme évoqué précédemment, le mobile pourrait reprendre le design d'un certain OnePlus Ace 2V, dont nous avons des images. Oubliez le design du OnePlus Nord 2, le constructeur aurait revu sa copie pour ce nouveau modèle. C'est une tendance sur les derniers smartphones Android, les concepteurs se débarrassent de l'imposant bloc photo, qui ont constitué une mode éphémère, pour une intégration plus naturelle des capteurs. Malgré la disparition du bloc, OnePlus reprend la disposition du OnePlus 2T, avec deux gros modules, l'un abritant la caméra principale et le second les deux autres capteurs. Deux LED Flash les accompagnent.

.@oneplus will soon launch the all new #OnePlusAce2V in China (March 7th), which will be released as the #OnePlusNord3 for global market in July 2023! pic.twitter.com/m0H5pKYrkd — Max Jambor (@MaxJmb) February 27, 2023

Les tranches du OnePlus Nord 3 semblent plus plates que celles des modèles qui l'ont précédé. Là encore, la marque suit les codes du moment, Apple et Samsung optant pour un design de ce type sur leurs derniers flagships. Le OnePlus Nord 3 se démarque tout de même de la concurrence avec son bouton physique Alert Slider, iconique de OnePlus. Nous avions craint sa disparition sur les smartphones de milieu de gamme, mais il devrait bel et bien faire son retour. Pour rappel, il sert à basculer rapidement entre le mode silencieux, le vibreur et la sonnerie, et permet également d'ajuster la mise au point lors de la capture photo.

La caméra frontale est toujours abritée dans un poinçon, mais qui a été déplacé du coin supérieur gauche à l'axe de l'écran. Nous attendons un lecteur d'empreintes optique sous l'écran et du verre sur la façade et le dos du terminal. Pour limiter les coûts, nous devrions toutefois nous contenter d'un cadre en plastique et d'une absence de certification IP de protection contre l'eau et les poussières.

L'écran du OnePlus Nord 3 est-il 120 Hz ?

Lors de notre test du OnePlus Nord 2, nous avions regretté que l'appareil ne se contente pas d'un écran offrant une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, alors que plusieurs concurrents du milieu de gamme étaient déjà passés à 120 Hz. L'anomalie est réparée et nous avons finalement un OnePlus Nord 3 équipé d'un écran AMOLED 120 Hz. Celui-ci ne bénéficie par contre pas de la technologie LTPO et de la fonction de rafraîchissement adaptatif.

Pour le reste des spécifications liées à la dalle, plusieurs sources partagent des informations contradictoires. Gadgetsdata évoque un écran de 6,5 pouces avec définition Full HD+, à 1080p donc. Cela semble l'option la plus logique, les OnePlus 2 et 2T arborant un écran de 6,43 pouces FHD+. Le leaker assure qu'une autre fuite prétendant que le smartphone propose une définition 1,5K (1240p, à mi-chemin entre le FHD+ et le QHD+) est fausse. Il s'agirait d'une caractéristique du OnePlus Ace 2V prévu pour la Chine. Comme dit précédemment, il n'est pas encore clair si le OnePlus Nord 3 sera la version internationale de ce smartphone. Pour ajouter au flou, le réputé OnLeaks prédit une taille d'écran de 6,72 pouces, ce qui constituerait une forte augmentation. Là encore, ce format est aussi annoncé pour ce fameux OnePlus Ace V2.

OnePlus Nord 3 Specifications (rumoured) : • 6.5" FHD+ 120Hz Amoled

• 50MP OIS + 8MP + Useless

• 32MP selfie

• 100W charging

• 4500mAh or 5000 mAh battery

• Mediatek Dimensity 8100 Max or Dimensity 8200 There is a leak saying it'll have 1.5K display, that is not correct — Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) February 10, 2023

Quelles sont les performances du OnePlus Nord 3 ?

OnePlus équipe ses meilleurs smartphones de puces Snapdragon de Qualcomm, mais opte pour des SoC MediaTek pour ses appareils moins coûteux. Auparavant cantonné à équiper les smartphones d'entrée de gamme, le fournisseur a longtemps traîné une mauvaise réputation quant aux performances de ses composants, mais propose depuis quelques années des produits bien plus convaincants avec sa famille de puces Dimensity. Une aubaine pour les fabricants de mobiles, qui disposent ainsi d'une meilleure option pour leurs terminaux visant le rapport qualité-prix.

C'est encore un SoC MediaTek que l'on retrouvera dans le OnePlus Nord 3, mais il reste encore à savoir lequel. Gadgetsdata mise sur un Dimensity 8100 Max ou Dimensity 8200. OnLeaks table lui sur un SoC plus puissant, le Dimensity 9000, une puce premium de MediaTek gravée en 4 nm, qui est annoncée dans le OnePlus Ace 2V.

OnLeaks fait savoir que le smartphone se déclinera dans une configuration avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne UFS 3.1, et une autre avec 16 Go de mémoire vive et 256 Go d'espace de stockage. Une nouvelle fois, il s'agit des caractéristiques prévues pour ce fameux OnePlus Ace 2V en Chine. Il semble étonnant de voir un smartphone milieu de gamme proposer 16 Go de RAM comme le OnePlus 11, et ce ne serait pas une surprise que le OnePlus Nord 3 reste fidèle aux 12 Go LPDDR5.

Quelle est l'autonomie et la vitesse de recharge du OnePlus Nord 3 ?

Décidément, ce OnePlus Nord 3 est entouré de mystères : les leakers ne se mettent pas non plus d'accord sur ses caractéristiques techniques relatives à la batterie. Gadgetsdata hésite entre une capacité de 4500 mAh (comme sur les OnePlus Nord 2 et Nord 2T) et une augmentation à 5000 mAh, alors qu'OnLeaks ne communique qu'un chiffre : 5000 mAh. Si cela se confirme, l'on devrait assister à un sérieux boost d'autonomie. Digital Chat Station, autre leaker très connu et au CV bien rempli, est moins optimiste et annonce un accumulateur de 4500 mAh.

Pour la puissance de recharge, nous avons un nouveau désaccord. OnLeaks prétend qu'elle va rester stable, c'est-à-dire à 80W, une vitesse déjà aperçue sur le OnePlus 2T. Gadgetsdata estime que OnePlus va légèrement améliorer sa technologie de recharge en la faisant passer à 100W avec le OnePlus Nord 3. Rappelons qu'OPPO est un pionnier en matière de recharge, et que OnePlus en profite allègrement depuis des années.

Et ce n'est pas tout puisque Digital Chat Station explique que le OnePlus Nord 3 sera la premier smartphone de la marque avec une recharge 150W, permettant de recharger la batterie de 0 à 100 % en seulement 15 minutes. Cette information est à prendre avec de grosses pincettes, car il serait inhabituel de voir l'introduction d'une telle fonctionnalité dans un milieu de gamme plutôt qu'un smartphone premium. Le OnePlus 11 lui-même est “limité” à 100W. Le SuperVOOC 150W avait été présenté il y a un an, lors du MWC de Barcelone 2022.

Tout le monde se retrouve sur au moins un point : la recharge sans fil ne sera pas de la partie, réservée aux smartphones les plus onéreux de la marque.

Le OnePlus Nord 3 a-t-il un bon appareil photo ?

C'est souvent sur la photographie que l'on voit les plus grandes différences entre un solide smartphone de milieu de gamme et un véritable produit premium. Les différentes sources s'accordent sur ce point : la configuration optique du OnePlus Nord 3 ne devrait que peu évoluer. L'on assisterait à un retour du capteur photo principal IMX766 de 50 MP (ouverture f/1.9, longueur focale 24mm , taille du capteur 1/1.56″ et pixels de 1.0µm), déjà à l'oeuvre sur les OnePlus 2 et 2T. Un ultra grand-angle de 8 MP, ouverture f/2.3 et champ de vision 120˚ ainsi qu’un bien peu utile objectif monochrome de 2 MP dédié à la profondeur de champ complètent le dispositif.

Sont attendues les mêmes capacités en vidéo que sur les anciens modèles, à savoir la capture en 4K à 30 images par seconde ou en 1080p jusqu'à 120 images par seconde. Un doute subsiste pour la caméra frontale en charge des selfies : le OnePlus Nord 3 va-t-il reprendre le capteur de 32 MP des OnePlus Nord 2 et Nord 2T ou basculer sur une définition de 16 MP, mais avec une meilleure ouverture ?

OnePlus Nord 3 : Android oui, mais avec OxygenOS ?

L'avenir d'OxygenOS a longtemps été en suspens. Suite à l'absorption de OnePlus par OPPO (les deux marques appartenaient déjà au même consortium, mais les équipes de développement se sont rapprochées), il a été question de faire disparaître le très populaire OxygenOS, pourtant symbole des smartphones de la marque et adulé par la communauté. Mais la fusion avec le ColorsOS d'OPPO a finalement capoté, et le développement d'OxygenOS a repris de plus belle.

Le OnePlus Nord 3 va donc bien bénéficier d'une interface OxygenOS, et plus précisément de la version OxygenOS 13.1 basée sur Android 13. Récemment, OnePlus s'est engagé à fournir 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de patchs de sécurité à ses appareils sortant en 2023, mais nous ne savons pas encore avec certitude si cette promesse s'applique aux modèles de la gamme Nord ou seulement aux appareils de la gamme premium.