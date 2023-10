Le Snapdragon 8 Gen 3 est-il vraiment un monstre de puissance au quotidien ?

Après avoir présenté le Snapdragon 8 Gen 3, Qualcomm a diffusé une liste de scores obtenus par la plate-forme avec les benchmarks les plus connus. Le SoC obtient des scores dithyrambiques, avec une augmentation de 15 % à 30 % par rapport au Snapdragon 8 Gen 2. Mais Qualcomm ne précise pas les conditions des tests et n'a pas confié de terminaux aux journalistes pour faire leurs tests. On vous explique pourquoi ça nous gêne.

Le Snapdragon Summit est maintenant terminé. Nous l’avons suivi pour vous avec beaucoup d’intérêt. D’abord parce que Qualcomm a dévoilé le Snapdragon X Elite, une plate-forme capable d’aller chercher Apple et son M2 sur le segment des ultraportables hyper endurants. Ensuite parce que Qualcomm a présenté le Snapdragon 8 Gen 3, un SoC pour smartphone capable de faire tourner une IA générative telle que Llama 2 de Meta ou Stable Diffusion (qui permet de générer ou modifier une photo). Un peu à l’image de Bard dans les Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Comme chaque année, nous avons porté un intérêt particulier au Snapdragon 8 Gen 3, parce que le SoC va animer une grande partie des smartphones haut de gamme qui seront annoncés entre l’automne 2023 et l’été 2024. Trois d’entre eux sont déjà officiels. D’abord les Xiaomi 14 et 14 Pro qui ont été annoncés en Chine durant le Snapdragon Summit. Ensuite le Magic6 de Honor (qui sera certainement lui aussi accompagné d’une version Pro). Celui-ci n’a pas encore fait l’objet d’une présentation complète. Mais cela ne saurait tarder, maintenant que George Zhao en a fait l’éloge.

Le Snapdragon 8 Gen 3 est annoncé comme un monstre de puissance

Cette année, la vraie nouveauté du Snapdragon 8 Gen 3 est évidemment la prise en charge des modèles génératifs sans aide du cloud. Ce qui apporte non seulement de la réactivité à la génération de contenu, mais aussi une baisse de la consommation d’énergie. Cependant, Qualcomm promet aussi une augmentation de la capacité de calcul du SoC par rapport au Snapdragon 8 Gen 2. Nous avons publié quelques pourcentages dans notre article dédié. Mais il est temps d’apporter quelques comparaisons chiffrées.

Voici quelques scores obtenus par la plate-forme de référence de Qualcomm : 2320 points sur Geekbench 6 en single-core et 7439 points en multi-core ; 2,13 millions de points sur AnTuTu v10 ; 21100 points sur PCMark ; 114 images par seconde sur 3DMark WildLife ou encore 32 images par seconde sur Solar Bay, le dernier test de 3DMark dédié au Ray Tracing. En comparaison, les plates-formes sous Snapdragon 8 Gen 2 peuvent atteindre 2050 points sur Geekbench en single-core et 5700 points en multi-core, ou encore 1,5 million de points sur AnTuTu v10. La différence est nette. Et la puissance très impressionnante.

Bien sûr, ces résultats dépendent de la configuration de la plate-forme de référence. En voici les éléments principaux :

Écran AMOLED Full HD+ de 6,65 pouces, taux de rafraichissement à 144 Hz

de 6,65 pouces, taux de rafraichissement à Batterie 4192 mAh

24 Go de mémoire vive au format LPDDR5X et cadencée à 4,8 GHz

et cadencée à 4,8 GHz 512 Go de stockage au format UFS 4.0

Android 14 installé

Nous voulons prendre un peu de recul par rapport à ces résultats. Pourquoi ? Parce qu’ils ont été intégralement fournis par Qualcomm. Contrairement au Snapdragon Summit de 2022, nous n’avons pas pu durant l'édition 2023 réaliser nos propres benchmarks avec la plate-forme de référence qui a produit ces résultats. Et cela change notre vision de ces résultats. Pour deux raisons.

Quelles sont les conditions des benchmarks du Snapdragon 8 Gen 3 ?

D’abord, les performances d’un chipset dépendent de la charge de la batterie : plus elle est chargée, plus le SoC a la possibilité d’utiliser sa puissance. Aucun des tests présentés ici n’affiche le pourcentage de batterie restant ou, à minima, l’icône de la batterie dans le coin supérieur gauche. Le seul test qui affiche la charge de la batterie est 3D Mark Solar Bay. Et la charge a diminué de moins de 1% à chaque tentative. Sans pouvoir confirmer la charge de la batterie, il est impossible de déterminer si ces résultats sont légitimes.

Seconde raison, nous ne connaissons pas les conditions environnementales dans lesquelles les tests ont été effectués. Dans une pièce plus chaude, le smartphone monte plus vite en température. Et les performances sont bridées par les sécurités contre les surchauffes. À l’inverse, si la pièce est froide, les performances ne sont plus bridées. Quelques tests affichent tout de même la température du téléphone, nous donnant une certaine idée de la propension du SoC à chauffer :

AnTuTu : 42°C

3D Mark : 39°C

PC Mark : entre 25°C et 30°C

Rappelons également que la température mesurée par les benchmarks ne concerne qu’une petite partie du téléphone. Il s’agit souvent du CPU (ou une partie du CPU), mais pas systématiquement. Difficile, sans avoir le téléphone en main, de mesurer l’impact de la chaleur sur l’expérience utilisateur. Une expérience qui variera aussi selon le design du téléphone (notamment des dissipateurs) et la configuration. Autant dire que ces chiffres nous renseignent sur le potentiel du Snapdragon 8 Gen 3, mais pas sur son comportement dans un smartphone commercial. C'était vrai aussi avant, certes. Mais ça l'est davantage cette année. Heureusement, certains terminaux vont rapidement arriver pour vérifier les tendances apportées par Qualcomm.