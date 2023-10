Test OnePlus Open : il se plie en quatre pour nous séduire

Sommaire Prix et disponibilité

Une fiche technique qui fait rêver

Un design brut de décoffrage, mais efficace

De bons écrans bien calibrés

Un processeur ultra puissant, mais une chauffe bien présente

Une partie logicielle qui épouse parfaitement le format de l’écran

Une autonomie exemplaire

Une partie photo qui aurait mérité plus de soin

Alors, on achète ?

Commentaires

C’est au tour de OnePlus de se lancer dans le marché des smartphones pliables avec l’Open. Téléphone au format « Fold », il compte sur son immense écran interne de presque 8 pouces ainsi que sur sa partie photo pour séduire. Pari réussi ?

Chaque constructeur se doit aujourd’hui d’avoir son téléphone au format « Fold », son pliable qui lui sert de vitrine technologique. C’est au tour de OnePlus de se lancer dans le grand bain avec le OnePlus Open.

Le OnePlus Open veut reprendre tous les gimmicks du format : deux écrans dont un pliable et un processeur ultra puissant. Pour se démarquer de la concurrence, la filiale d’Oppo peut compter sur deux éléments : sa ROM Oxygen OS, mais aussi sur une partie photo de haute volée, alors qu’elle est habituellement le talon d’Achille du format.

Reste à savoir si nous avons là un bon téléphone. OnePlus, qui avait autrefois une place si particulière sur le marché Android, semble avoir perdu son mojo ces dernières années. Cet Open signe-t-il son sursaut ? Verdict tout de suite.

Prix et disponibilité

Le OnePlus Open est disponible en France à partir du 26 octobre 2023 sur le site officiel du constructeur. A noter que dans certains pays, il sera vendu directement sous la marque Oppo. Il est commercialisé à un prix de 1849 euros.

Un tarif extrêmement élevé pour un téléphone, mais qui ne surprend pas pour un produit au format « Fold ». A titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 5 de Samsung est lui vendu à partir de 1899 euros. Si OnePlus n’est plus ce qu’il était depuis longtemps, on aurait pu espérer que la marque fasse un nouveau un coup d’éclat en proposant son téléphone à un prix vraiment intéressant. Ce n’est pas le cas, dommage !

Une fiche technique qui fait rêver

Côté specs, le OnePlus Open a tout ce qu’il faut, là où il faut. Il est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, le plus puissant du marché actuellement. Il peut aussi compter sur une batterie de 4 805 mAh (en réalité une batterie de 3 295 et une deuxième de 1 510 mAh) compatible avec la charge rapide de 67 Watts. Pour la photo, nous avons quelque chose de prometteur avec un module composé de trois capteurs (64 Mp, 48 Mp et 48 Mp). Ce qui fait la particularité du téléphone, ce sont bien entendu ses deux dalles. Il est doté d’un écran intérieur de 7,8 pouces et d’un extérieur de 6,3 pouces.

OnePlus Open Ecrans Interne

7,82"

OLED pliable

2400 x 2268 pixels

120 Hz





Externe

6,31"

OLED

2484 x 1116 pixels

120 Hz

20:9

Chipset Snapdragon 8 Gen 2 OS Android 13

Oxygen OS 13.2 RAM 16 Go Stockage 512 Go microSD Non Capteurs photo Grand-angle : 48 mégapixels (f/1.69)

Ultra grand-angle : 48 mégapixels (f/1.6)

Téléobjectif : 64 mégapixels (f/2.6) Batterie 4805 mAh

Recharge rapide 67W

Chargeur inclus 5G Oui Biométrie Lecteur d'empreintes sur la tranche Résistance à l'eau IPX4 Prix 1849 euros

Bref, nous avons un beau produit sur le papier, mais il reste à déterminer ce qu’il vaut dans la vie de tous les jours. Passons maintenant au test !

Un design brut de décoffrage, mais efficace

Le OnePlus Open adopte le format « Fold », c’est-à-dire qu’il se compose d’un grand écran intérieur de presque 8 pouces qui se referme sur lui-même comme un livre. De l’autre côté du châssis, on trouve une dalle externe pour les usages plus rapides. Un format qui a été inauguré par Samsung en 2019 et qui continue d’évoluer et de faire des émules chez la concurrence.

Niveau design, l’impression qui se dégage de cet Open est « brut de décoffrage ». Pourtant, il se montre plutôt fin avec ses 5,8 mm d’épaisseur déplié et ses 11,7 mm replié, soit 2 mm de moins que le Z Fold 5. La faute à des tranches plates, mais aussi au monstrueux module photo qui trône sur le capot arrière. Il double presque l’épaisseur de l’objet, lui donnait un air pataud.

Le capot arrière en verre (vendu uniquement en vert en France) est plutôt agréable sous les doigts, mais c’est bien évidemment ce module rond qui attire toute l’attention. Volumineux, il dépasse de presque 5 mm du châssis, c’est beaucoup. Avec l’Open, OnePlus n’a voulu faire aucune concession sur la photo et ça se voit. La conséquence se fait immédiatement sentir : le terminal donne l’impression d’être énorme dans nos poches, une vraie brique. Nous sommes encore loin des finesses impressionnantes des Xiaomi Mix Fold 3 ou Honor Magic V2.

Le module photo prend toute la largeur du capot arrière. Refermé et posé sur une table, l'Open n’est donc pas bancal. En revanche, le déséquilibre est présent lorsqu’il est ouvert, le rendant difficile à utiliser à un doigt dans ces conditions. C’est un peu frustrant quand on le laisse posé ainsi sur notre bureau et qu’on veut juste taper un message à un doigt, mais c’est un sacrifice que nous sommes prêts à faire pour de belles photos.

L’un des avantages étonnant de cet appendice photographique, c’est sa capacité à servir de poignée. Il permet de tenir fermement le terminal en main, qu’il soit déplié ou non. Ce n’est pas du luxe quand on sent ses 250 grammes entre nos doigts et qu’on se rend compte que le poids est déséquilibré par ce même module.

On notera que le OnePlus Open est certifié IPX4, donc résistant aux éclaboussures, mais pas à l’immersion. Un peu dommage, surtout qu’on a envie de le passer régulièrement sous le robinet à cause de sa coque en verre énormément sujette aux traces de doigts. Rarement dans nos tests nous avons vu un produit qui paraît si sale après seulement quelques minutes d’utilisation. Les maniaques vont apprécier…

Les tranches (plates) en aluminium accueillent évidemment les boutons. Contrairement à son habitude, OnePlus a placé toutes les touches sur la tranche droite (déplié). Le bouton d’allumage, bien placé, fait aussi office de capteur d’empreintes et se montre très efficace.

Sur la gauche, on retrouve ce bouton coulissant propre à la marque, qui permet de passer du mode silencieux au mode vibreur ou sonnerie. On aime beaucoup, puisque cela évite de déverrouiller le téléphone pour une manipulation aussi simple. Vous êtes au cinéma ou en réunion et vous vous rappelez que vous ne l’avez pas mis en silencieux ? Pas besoin d’allumer l’écran, une simple pression suffit. Pratique.

L’écran extérieur, de 6,3 pouces, n’est pas un écran secondaire. Adieu les dalles minuscules ou étroites des premiers « Fold », puisqu’ici on a un vrai affichage de téléphone. On apprécie particulièrement son format 20 :9 ainsi que ses bords très arrondis qui donne un aspect « doux » au visuel. De fait, ce n’est plus un affichage de secours, mais bien le principal. Lors de notre semaine de test, nous avons bien passé 70% de notre temps dessus, voguant sur la dalle intérieure seulement pour consommer du contenu comme des séries, des vidéos Youtube ou du jeu vidéo.

L’écran intérieur se montre intéressant en termes de design. Par sa grande taille (7,8 pouces) et son format carré, tout d’abord, qui s’adapte à tous les contenus. Par ses bords ensuite, certes présents pour protéger la dalle une fois fermée, mais très discrètes par rapport à la concurrence. Par l’absence de pliure, enfin, ce qu’on espérait plus.

La pliure, c’est LE truc qui agace les utilisateurs sur ce format. Une fois déplié, la quasi-totalité des terminaux affichent une petite bosse au milieu. Oui, on l’oublie vite en général, mais elle est bien là… sauf sur l’Open. OnePlus a réussi l’exploit de presque la faire disparaître. Quasiment invisible à l’œil nu, elle est aussi difficilement repérable sous les doigts. On aime ! La conséquence fâcheuse, c’est que cette absence conjuguée avec le format carré de l’écran fait qu’on ne sait parfois pas par où le plier au premier geste, surtout quand on est en mode paysage. Rien de grave, cependant, puisqu’il suffira alors de faire pivoter le terminal.

Enfin, terminons cette partie design par la charnière, qui a la particularité d’être faite d’un seul bloc. Pour l’utilisateur, cela signifie une charnière plus petite, mais aussi plus durable. OnePlus nous promet plus d’un million d’ouvertures garanties, soit dix ans d’utilisation. Pour le coup, on ne peut que croire le constructeur sur parole. A noter qu'elle offre une certaine résistance et permet d’ouvrir l’écran qu’à moitié, ce qui apport un usage « livre » et « PC » intéressant. Cerise sur le gâteau, lorsque l’écran est fermé, on ne perçoit aucun « jour » comme ce fut longtemps le cas sur les Galaxy Z Fold de Samsung.

OnePlus livre un téléphone au visuel pas forcément réussi, un peu grossier notamment à cause de son gigantesque module photo, et au poids lourd un peu déséquilibré. Paradoxalement, il se montre tout de même agréable à utiliser dans la vie de tous les jours, et ce grâce à son grand écran externe, mais aussi et surtout grâce à son écran interne dépourvu de pliure visible. On aime aussi certains détails, comme le bouton coulissant, la charnière très réduite ou ses finitions nickels. Bref, un produit un peu brut de décoffrage, mais pas désagréable.

De bons écrans bien calibrés

Deux écrans, c’est bien, mais encore faut il qu’ils soient bons ! Le OnePlus Open est équipé de deux dalles OLED dotées d’un taux de rafraîchissement dynamique à 120 Hz. L’écran extérieur de 6,3 pouces adopte une définition de 2484 x 1116 pixels (ratio 20 :9), tandis que l’écran intérieur de 7,8 pouces propose une définition de 2400 x 2268 pixels. Nous avons déjà loué les qualités des dalles dans la partie précédente, notamment sur l’absence de pliure, mais que valent-elles réellement ?

Nous les avons analysé à l’aide de notre sonde et les résultats obtenus sont convaincants, sans être exceptionnels. OLED oblige, nous avons un contraste quasi-infini, que ce soit sur la dalle externe ou sur l’interne. Idéal pour regarder des séries ou jouer. L’écran intérieur dispose d’une luminosité maximale de 900 cd/m², ce qui est très bon et le rend tout à fait utilisable à l’extérieur. La dalle extérieure, pour sa part, culmine à 700 cd/m², ce qui est aussi largement suffisant pour être lisible même par jour de grand soleil.

OnePlus propose trois calibrages de couleurs dans les paramètres : Naturel, Pro et Vif. Les trois sont similaires sur les deux dalles, témoignage du soin apporté à ces réglages. Le mode Naturel, sélectionné par défaut, offre un Delta E excellent à 2 (en-dessous de 3 étant bon), signe de coloris respectés, mais une température un poil élevée à 7100K, bien au-dessus de la norme vidéo (6500K). Il tire donc légèrement vers le bleu. Le mode Vif, pour sa part, exagère volontairement les couleurs pour donner un aspect « pop » à l’image (Delta E moyen à 3,5). Les bleus, les verts, les rouges et les jaunes sont volontairement fluos. Ce n'est pas forcément un mal, c'est très agréable pour le jeu par exemple.

Le mode Pro est sans conteste le meilleur, celui qu’il faudra sélectionner pour une expérience optimale. Son Delta E moyen à 1,5 montre une colorimétrie extrêmement fidèle et une température parfaite à 6400K. Bref, nous avons de bons écrans. Certes, les Z Fold de Samsung font encore mieux, mais cela reste une réussite. Une donnée d’autant plus satisfaisante quand on sait que le calibrage a longtemps été le point faible de OnePlus.

Côté son, le résultat n’est pas aussi satisfaisant qu’espéré. L’Open dispose pourtant de quatre haut-parleurs qui offrent une bonne stéréo lorsqu’il est ouvert, et qui ont aussi l’avantage d’être puissants. Cependant, le format très fin du smartphone conduit inévitablement à des sacrifices, avec un son déséquilibré manquant cruellement de médiums et de bas médiums. Cela donne un résultat peu probant, proche d’une vieille radio, avec des voix nasillardes et des musiques peu agréables à l’oreille. Ce n’est pas catastrophique, mais ce n’est pas bon non plus.

Un processeur ultra puissant, mais une chauffe bien présente

Le OnePlus Open est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, soit le SoC le plus puissant du marché actuellement. Il est épaulé par 16 Go de RAM. Sur le papier, nous avons donc un terminal puissant. Cela se confirme dans la pratique. Après notre habituelle session de benchmarks, l’Open se classe parmi le top 10 des smartphones les plus performants que nous ayons testé dans nos colonnes. Certes, il reste bien loin derrière le Zenfone 10 d’Asus, inatteignable, ou le Xiaomi 13 Ultra, mais nous avons quelque chose de puissant.

Pour l’utilisateur, cela se traduit par une expérience fluide, sans crash ni ralentissement. Format oblige, il sera souvent amené faire du multitâches, à lancer deux applications gourmandes en même temps et à les placer sur les deux parties de l’écran. Aucun souci pour l’Open qui gère parfaitement ce cas de figure. Rien à redire.

Même chose pour les jeux, puisque tous les gros titres du marché (Genshin, Diablo, Honkai…) tournent à fond à soixante images par seconde. La chauffe est certes importante, mais bien répartie sur toute la longueur du châssis (partie module). Bien présente et disons-le, un peu gênante pour jouer, elle n’est toutefois pas alarmante, même après une heure de jeu.

Une partie logicielle qui épouse parfaitement le format de l’écran

L’une des choses qu’avait appris Samsung à la dure avec les premiers Galaxy Fold, c’est qu’il ne sert pas à grand-chose d’avoir un écran pliable si la partie logicielle ne suit pas. Le constructeur coréen a, au fil des années, appris à conjuguer software et hardware pour un résultat plus que convaincant aujourd’hui. Pour son Open, OnePlus ne réinvente pas la roue et reprend ce qui marche chez son concurrent.

L’Open est doté d’Android 13 avec la ROM Oxygen OS 13.2. Si cette dernière à un peu perdu de sa superbe au fil des versions, elle reste toujours très agréable à utiliser, claire et surtout ultra personnalisable, que ce soit au niveau de l’AOD, des couleurs, de la forme des icônes… Nous sommes en terrain connu.

L’enjeu, c’est évidemment comment Oxygen OS aborde le format pliable. OnePlus a fait au plus simple : reprendre ce que fait Samsung sur ses Z Fold, mais à sa sauce. On retrouve par exemple une barre des tâches qui en plus d’accueillir les apps épinglées, affiche celles qui sont ouvertes pour jongler facilement de l’une à l’autre. Plus encore, les boutons logiciels (si vous optez pour ce système), sont eux retranchés soit à droite, soit à gauche selon votre envie.

Grâce à la grande taille d’écran, OnePlus donne la possibilité de créer des dossiers volumineux sur la Home dans lesquels on peut naviguer sans les ouvrir. Malin et pratique. Bien évidemment, bon nombre d’applications s’adaptent à l’écran quand il est légèrement plié, comme le clavier, Youtube ou encore l’app Photos. Mais le cœur de l’expérience, c’est bien évidemment la possibilité de jongler entre les applications sur un même écran, quatre au maximum, de les faire flotter sur la home et de passer de l’une à l’autre à la volée. Une fonctionnalité plaisante, utile, mais un peu difficile à appliquer. Il faut en effet glisser avec deux doigts pour réduire une app, mais le geste a parfois du mal à être pris en compte, ce qui peut se montrer frustrant. Une fois une fenêtre flottante établie, il est possible de la placer où on le souhaite ou même de ranger l’app sur un menu latéral. Pratique. Dernier point, la transition entre l’écran externe et interne est ultra fluide. Vous consultez un mail sur la dalle extérieure et vous ouvrez le smartphone ? Vous retombez dessus immédiatement, sans latence. Simple, intuitif, naturel.

OnePlus ne réinvente pas la roue avec Oxygen OS 13.2, puisqu’il reprend ce qui marche chez la concurrence pour l’appliquer au mieux sur son Open. Une décision maligne, puisque cela donne un terminal agréable à utiliser, intuitif et efficace. Une partie logicielle très réussie, donc.

Une autonomie exemplaire

Avec deux écrans, l’autonomie est un segment délicat. Le OnePlus Open est équipé d’une batterie de 4 805 mAh (une première de 3 295 et une deuxième de 1 510 mAh), ce qui semble très juste sur le papier… En pratique, nous avons été surpris par ses performances. Après une journée « normale » (navigation Internet, un peu de jeu, de visionnage de vidéo, de GPS et de réseau sociaux), l’Open culmine à… 40% au moment du coucher. C’est excellent ! Nous parlons ici d’une utilisation hybride classique (70% du temps sur la dalle externe, utilisation de l’interne pour le multimédia), celle qui sera la plus répandue. En se forçant à se servir que de l’écran interne, nous passons sous la barre des 30%, donc nous avons encore de la marge ! Sur ce point, il faut saluer l’optimisation au poil du Snapdragon 8 Gen 2, mais aussi d’Oxygen OS. Du beau travail.

L’Open est compatible avec la charge rapide de 67 Watts. OnePlus a eu l’excellente idée de fournir un chargeur dédié directement dans la boîte, chose malheureusement de plus en plus rare aujourd’hui. La charge rapide fait ses preuves, puisque le terminal s’est réalimenté de 1 à 100 % en un peu moins de 45 minutes lors de notre test. Là encore, c’est bien.

Une partie photo qui aurait mérité plus de soin

S’il y a un point sur lequel OnePlus veut miser avec son Open, c’est bien la partie photo. Souvent passable sur les Fold, celle du smartphone d’Oppo veut séduire grâce à un module composé de trois capteurs : un grand angle de 48 mégapixels (f/1.69), un ultra grand-angle de 48 mégapixels (f/1.6) et un téléobjectif de 64 mégapixels (f/2.6). Signalons aussi que le constructeur clame toujours collaborer avec Hasselblad sur ce segment. Collaboration purement marketing, cela va de soi.

Nous ne pouvons qu’être déçus par la partie photo du OnePlus Open. Si les clichés disposent d’un bon piqué et savent correctement gérer les détails, le traitement logiciel ultra agressif a tendance à sous saturer les couleurs et à brouiller le délicat équilibre de la lumière. Cela est plus visible sur les clichés d’extérieur. A l’intérieur, le logiciel à tendance à surexposer l’image au détriment des contrastes, dommage. Un constat que nous faisons déjà depuis plusieurs années sur les téléphones de la marque. Rien de change, donc.

Même constat sur l’ultra-grand angle, qui est tout de même de bonne qualité. Le téléobjectif dispose lui d’un zoom optique jusqu’à X6 de bonne facture, mais aussi d’un zoom numérique jusqu’à X120. Si le premier donne de bons résultats, le deuxième est clairement gadget, les clichés étant complètement massacrés par la partie logicielle qui tente de restituer (en vain) une image crédible.

En revanche, nous ne pouvons que saluer le mode macro, de très bonne facture. Même si on sent toujours le logiciel agressif derrière, nous avons des résultats cohérents, précis et surtout un capteur réactif, ce qui est idéal pour prendre des animaux en photo.

Enfin, évoquons le mode nuit, toujours le point le plus difficile sur les tests de téléphone. Celui de l’Open est tout simplement médiocre. C’est là encore la faute au traitement logiciel qui y va au bulldozer pour « améliorer » le résultat. Sur les photos extérieures par exemple, prises en pleine nuit avec une simple lumière blanche sur la gauche, nous avons presque l’impression d’être en plein jour. Les couleurs sont totalement déformées, comme en témoigne ce comparatif entre ce qu’on voit à l’écran avant de prendre la photo et la photo en elle-même. Les méduses de la lampe passent d’un violet intense à un bleu fadasse. Ouch.

Bref, beaucoup de bruit pour rien pour le module de l’Open, qui se montre au final moins bon que ceux des Galaxy Z Fold 4 et 5. Un comble ! Certes, nous ne sommes pas dans le domaine du scandaleux, mais pour un produit à 1800 euros qui mettait cet aspect en avant, c’est une déception claire.

Alors, on achète ?

Si la partie photo du OnePlus Open est clairement une déception, il faut tout de même reconnaître l’excellent travail effectué par le constructeur chinois dans les autres segments. Si on compare tous les smartphones Fold disponibles actuellement en Europe, l’Open est sans conteste le meilleur.

Le pliable de OnePlus reprend en effet ce qui marche chez la concurrence en gommant beaucoup de défauts. Nous avons un produit performant, pratique, ergonomique, techniquement bon et surtout très agréable à utiliser. Mais son vrai atout, c’est bien son autonomie, vrai plus dans un format qui n’a jamais brillé sur ce point. Bref, OnePlus réussi son coup…

Toutefois, nous ne pouvons qu’être un peu échaudé par le prix de l’Open. Certes, nous avons un Fold et le tarif de 1849 euros semble justifié quand on compare à la concurrence… mais cela sonne tout de même un peu comme un acte manqué. Une arrivée en fanfare à un prix moins élevé aurait pu bousculer le marché. OnePlus était autrefois connu pour vendre des produits hauts de gamme à tarif réduit, mais cette époque est clairement révolue. L’Open est donc un bon téléphone, mais qu’un choix de plus sur un marché encore réservé à une niche, alors qu’il aurait pu être LE choix évident.