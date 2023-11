OnePlus 12 : la fiche technique se précise, à quelques jours de l’annonce officielle

L’annonce du OnePlus 12 est imminente, mais avant ça, le fabricant a déjà officialisé une bonne partie de la fiche technique de son smartphone. C’est en particulier sur la photo que l’on attend le plus d’améliorations.

Lors de la récente réunion de communication sur la stratégie d'imagerie organisée par OnePlus, l’entreprise a fait une révélation intéressante au sujet de son prochain smartphone. Le OnePlus 12, dont la sortie est prévue dans quelques jours seulement, devrait être le pionnier d'une « nouvelle génération de système d'image aussi performant dans l’ombre ou la lumière », élevant les capacités de l'appareil photo du smartphone à des niveaux sans précédent.

Depuis, OnePlus a publié de nouvelles images de son smartphone, confirmant un partenariat avec Sony pour équiper le smartphone d’un nouveau capteur Lytia personnalisé.

Le OnePlus 12 va largement améliorer sa partie photo

On sait désormais avec certitude que le smartphone utilisera un capteur principal LYT-808, un capteur de 50 MP doté d'un format optique de 1/1,43 pouce. Cette caméra a la particularité d’offrir un « empilement de pixels » qui lui permet d'absorber plus de lumière et de réduire le risque de surexposition.

Il sera accompagné d’un capteur ultra grand-angle IMX581 de 48 MP, mais surtout d’un tout nouveau périscope OmniVision OV64B, un capteur de 64 MP et 1/2 pouce qui offre un zoom optique 3x, remplaçant ainsi l’ancien téléobjectif plus simple de 32 mégapixels qui n'offrait qu'un zoom optique 2x.

Si cette configuration vous rappelle quelque chose, c’est parce que c’est exactement la même que celle du OnePlus Open, le premier smartphone pliable de l’entreprise à 1849 euros. On peut donc s’attendre à des performances de haut vol dans ce domaine, surtout que la partie photo sera épaulée par le nouveau Snapdragon 8 Gen 3, qui a déjà fait ses preuves dans les récents Xiaomi 14 et 14 Pro.

Pour ce qui est du reste de la fiche technique, le smartphone sera alimenté par une batterie massive de 5400 mAh, compatible avec la recharge rapide filaire 100W. La bonne nouvelle, c’est que la recharge sans fil va enfin faire son retour, avec une puissance maximale de 50W. Il reste maintenant à connaître la date du lancement du OnePlus 12 en Chine, avant son arrivée à l’international dès les premières semaines de 2024.